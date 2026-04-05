Xiaomi выпустила дешевый геймерский 2К-монитор с частотой 320 Гц

Газета.Ru

Компания Xiaomi представила на китайском рынке новый монитор Redmi G27Q 2026. Как сообщает портал GizmoChina, стоимость новинки составляет 1299 юаней (около 15 тыс. руб. по курсу на 5 апреля 2026 года), а в свободную продажу устройство поступит 10 апреля.

Xiaomi выпустила дешевый геймерский 2К-монитор с частотой 320 Гц
Аппарат оснащен дисплеем с быстрой IPS-матрицей, разрешением 2560 на 1440 пикселей, впечатляющей частотой обновления 320 Гц и временем отклика 1 мс по стандарту GTG. Пиковая яркость экрана достигает 400 нит, что соответствует требованиям сертификации VESA DisplayHDR 400, а статический коэффициент контрастности составляет 1000 к 1. Для минимизации разрывов и зависаний кадра во время динамичных сцен монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления с графическим процессором.

Устройство отличается широким цветовым охватом, покрывающим 95% пространства DCI-P3 и 100% спектра sRGB. Благодаря 10-битной глубине цвета и заводской калибровке с показателем отклонения Delta E менее 2, монитор обеспечивает плавные переходы между оттенками и максимально точную, естественную цветопередачу.

Особое внимание разработчики уделили здоровью пользователей: дисплей получил систему снижения мерцания DC dimming, фирменную технологию Xiaomi Qingshan Eye Protection и сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий низкий уровень излучения вредного синего света.

Для подключения периферии предусмотрены два порта DisplayPort 2.1, два разъема HDMI 2.0 и классический аудиовыход для наушников, при этом энергопотребление устройства ограничено 48 Вт.