Xiaomi выпустила дешевый геймерский 2К-монитор с частотой 320 Гц

Компания Xiaomi представила на китайском рынке новый монитор Redmi G27Q 2026. Как сообщает портал GizmoChina, стоимость новинки составляет 1299 юаней (около 15 тыс. руб. по курсу на 5 апреля 2026 года), а в свободную продажу устройство поступит 10 апреля.

Аппарат оснащен дисплеем с быстрой IPS-матрицей, разрешением 2560 на 1440 пикселей, впечатляющей частотой обновления 320 Гц и временем отклика 1 мс по стандарту GTG. Пиковая яркость экрана достигает 400 нит, что соответствует требованиям сертификации VESA DisplayHDR 400, а статический коэффициент контрастности составляет 1000 к 1. Для минимизации разрывов и зависаний кадра во время динамичных сцен монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления с графическим процессором.

Устройство отличается широким цветовым охватом, покрывающим 95% пространства DCI-P3 и 100% спектра sRGB. Благодаря 10-битной глубине цвета и заводской калибровке с показателем отклонения Delta E менее 2, монитор обеспечивает плавные переходы между оттенками и максимально точную, естественную цветопередачу.

Особое внимание разработчики уделили здоровью пользователей: дисплей получил систему снижения мерцания DC dimming, фирменную технологию Xiaomi Qingshan Eye Protection и сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий низкий уровень излучения вредного синего света.

Для подключения периферии предусмотрены два порта DisplayPort 2.1, два разъема HDMI 2.0 и классический аудиовыход для наушников, при этом энергопотребление устройства ограничено 48 Вт.