Уровень моря у берегов Африки растет быстрее среднего по миру

Уровень моря у побережья Африки поднимается примерно на 3,54 миллиметра в год, что превышает глобальный средний показатель. Еще более тревожно то, что скорость этого подъема постоянно ускоряется, особенно в африканских водах. К таким тревожным выводам пришли исследователи из Университета Кейптауна под руководством Франка Гомси.

Более тридцати лет спутники с высокой точностью измеряют высоту поверхности океана. Эти данные крайне важны, поскольку изменение высоты океана является одним из самых надежных индикаторов реакции планеты на изменение климата. Подъем уровня моря свидетельствует о потеплении вод, таянии льдов и изменении океанических течений. Все это напрямую угрожает прибрежным сообществам через наводнения, эрозию берегов и потерю мест обитания.

Многие ошибочно полагают, что поверхность океана ровная, как вода в ванне. На самом деле она заметно неровная: ветры, течения, разница температур и даже вариации гравитационного поля Земли создают на ней впадины и возвышения. Поэтому уровень моря может отличаться на десятки сантиметров в разных регионах.

Анализ спутниковых измерений с 1993 по 2024 год показал, что за этот период уровень моря у берегов Африки поднялся в среднем на 11,26 сантиметра. Основными причинами стали потепление океана и таяние ледников.

Скорость подъема составляет около 3,54 мм в год, что выше глобального среднего показателя в 3,45 мм в год. При этом ускорение особенно заметно именно в африканских водах. Это долгосрочная тенденция, связанная с непрерывным накоплением тепла в океане и поступлением талой воды, а не с отдельными климатическими явлениями вроде Эль-Ниньо.

Более 200 миллионов человек в 38 прибрежных странах Африки живут в непосредственной близости от моря. Подъем уровня угрожает им наводнениями, эрозией берегов, засолением питьевой воды и сельскохозяйственных земель, а также нарушением рыболовства, от которого зависят средства к существованию миллионов африканцев.

Особенно сильное ускорение подъема зафиксировано в западной части Индийского океана (вокруг Мозамбика, Мадагаскара и Коморских островов) - 3,88 мм в год, и в восточной части Центральной Атлантики (залив Гвинеи, Сенегал, Гана, Нигерия, Камерун) - 3,90 мм в год.

В 2023-2024 годах на фоне мощного Эль-Ниньо был зафиксирован самый значительный скачок уровня моря у африканских берегов. В этот период аномалия достигла 27 мм. Тепловое расширение воды тогда обеспечило более 70% этого подъема.

Ученые подчеркивают, что нынешний подъем уровня моря не является естественным циклом. Его скорость намного выше, чем за тысячи предыдущих лет, и напрямую связана с деятельностью человека. Наибольшее влияние на уровень воды в мировом океане оказывает сжигание ископаемого топлива и накопление парниковых газов в атмосфере.