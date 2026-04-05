Опубликован снимок Луны с американского корабля Orion

NASA опубликовало в соцсетях снимок Луны с американского космического корабля Orion. Об этом сообщает «Интерфакс».

На кадре впервые полностью виден бассейн Моря Восточного (Mare Orientale). Оно расположено на западной окраине видимой стороны Луны.

Во время миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. По плану, он пролетит в 7,5 тысячах км от поверхности земного спутника, а затем приводнится в Тихом океане.

Полет будет длиться 10 дней.

