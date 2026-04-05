Опубликован снимок Луны с американского корабля Orion

Майк Габриелян

NASA опубликовало в соцсетях снимок Луны с американского космического корабля Orion. Об этом сообщает «Интерфакс».

© NASA

На кадре впервые полностью виден бассейн Моря Восточного (Mare Orientale). Оно расположено на западной окраине видимой стороны Луны.

Во время миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. По плану, он пролетит в 7,5 тысячах км от поверхности земного спутника, а затем приводнится в Тихом океане.

Полет будет длиться 10 дней.

Ранее члены экипажа космического корабля Orion миссии Artemis II рассказали, как впервые увидели обратную сторону Луны.

