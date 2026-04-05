Исчезла самая яркая комета 2026 года

Солнце поглотило самую яркую комету нынешнего года — C/2026 A1, наступил «печальный итог многомиллиардной жизни». Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые рассказали, что комета C/2026 A1 не вернулась в поле зрения космических средств наблюдения, откуда она, из-за близости к Солнцу, пропала ещё вчера около 14:30 (мск).

«Это означает, что небесное тело больше не существует — оно поглощено Солнцем, став его частью…», — отметили астрономы.

Они добавили, что комета, как и другие ее сестры в Солнечной системе, сформировалась 5 миллиардов лет назад, и сейчас наступил «печальный итог многомиллиардной жизни».

C/2026 A1 стала первой кометой 2026 года, что и позволило ей получить красивый номер A1. Ученые знали, что комета погибнет, но ожидали, что перед сближением с Солнцем ее яркость резко увеличится. Однако этот прогноз не сбылся.

Это объект из семейства Крейца — тел, которые считаются обломками неизвестной гигантской кометы. Некоторые крупные обломки ее периодически сближаются с Солнцем. Считается, что один из них породил Великую комету 1106 года, а последняя, тоже распавшись, породила Великие кометы 1843 года и, возможно, Великую комету 1882 года.

«Одним из фрагментов этой, продолжающейся столетия, цепочки распадов, предположительно, является и погибшее накануне небесное тело» — заявили в ИКИ РАН.

После гибели C/2026 A1 самой яркой кометой на небе стала занимавшая до этого второе место комета C/2025 R3 (PANSTARRS).