Названы сроки появления связи 6G в России

Технологическая основа для запуска мобильной связи шестого поколения (6G) может появиться в России к 2032 году, такая дорожная карта разработана Минцифры. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, дорожная карта Минцифры предполагает появление первых пилотных зон доступа к 6G в 2028 году и создание научно-технологических ресурсов для запуска связи этого поколения в России в 2030–2032 годах.

Работой в этом направлении занимаются «Сколтех» и НИЦ Телеком, получившие от профильного министерства 750 млн рублей субсидии, уточнил Шейкин.

«Я знаю, что правительство активно работает над этим направлением. <...> В настоящее время ведется разработка этой технологии», — рассказал сенатор.

При запуске связи шестого поколения надо будет учитывать проблемы, которые возникали на этапе внедрения 5G, — причем проработать эти вопросы как можно раньше, предупредил Шейкин.

Он напомнил, что внедрение новых технологий связи требует перераспределения частотного спектра и масштабных инвестиций в создание и модернизацию инфраструктуры.

Ранее в России выявили новый материал для технологий связи 6G.