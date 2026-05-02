Что ученые нашли в остатках исчезнувшей литосферы

Зоны субдукции считаются одними из самых динамичных и сложных областей на планете. Именно здесь океаническая литосфера погружается в мантию, формируя глубоководные желоба, цепочки вулканов и зоны повышенной сейсмической активности. О том, что ученые обнаружили в зоне субдукции Тихого океана — в материале «‎Рамблера».

© Christoph Burgstedt/iStock.com

Что именно обнаружили ученые?

В западной части Тихого океана, в зоне активной субдукции, исследователи выявили аномальные структуры в мантии, которые интерпретируются как остатки древней океанической литосферы. Эти структуры были обнаружены с помощью сейсмической томографии — метода, позволяющего «просвечивать» внутреннее строение Земли по скорости прохождения сейсмических волн.

Аномалии проявляются как участки с повышенной плотностью и пониженной температурой, что отличает их от окружающего мантийного вещества. Подобные характеристики типичны для так называемых холодных слэбов — погруженных плит, которые сохраняют свою структуру даже после значительного погружения.

Исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, показывают, что такие фрагменты могут находиться на разных глубинах и иметь сложную геометрию: они изгибаются, разрываются и частично деформируются, но не исчезают полностью. Это указывает на то, что субдукция сопровождается не только разрушением, но и длительным сохранением структурных элементов литосферы.

Как работает субдукция?

Субдукция — это ключевой процесс тектоники плит, при котором более плотная океаническая плита погружается под другую плиту и уходит в мантию. Этот механизм обеспечивает глобальный круговорот вещества в литосфере и играет важную роль в формировании рельефа Земли.

По мере погружения плита проходит через несколько стадий: сначала она сохраняет относительно целостную структуру, затем начинает изгибаться и деформироваться, а на больших глубинах подвергается фазовым переходам и частичному плавлению. В зоне субдукции происходят интенсивные химические и физические процессы: минералы изменяют свою структуру, выделяются летучие компоненты, а часть вещества вовлекается в магматические процессы.

Однако исследования показывают, что даже при таких условиях отдельные участки литосферы могут сохранять свою структуру в течение длительного времени. Например, включения в глубинных минералах и алмазах свидетельствуют о том, что субдуцированные породы могут достигать глубин более 600 километров и сохраняться там в измененном, но узнаваемом виде.

Почему фрагменты не исчезают полностью?

Ранние модели предполагали, что погруженная плита быстро нагревается и разрушается, полностью перерабатываясь в мантии. Однако современные данные показывают, что процесс гораздо более сложный и неоднородный.

Сейсмическая томография выявляет так называемые «холодные аномалии» — участки, где температура ниже, чем в окружающей мантии. Это означает, что плита сохраняет часть своей исходной структуры и охлажденного состояния даже на значительных глубинах.

Кроме того, в процессе субдукции могут происходить разрывы плиты — явление, известное как разрывы плит. В этом случае литосфера не погружается как единое целое, а разделяется на сегменты, которые ведут себя по-разному.

Такая сегментация приводит к тому, что часть фрагментов задерживается в мантии, образуя сложные структуры. Эти фрагменты могут сохраняться в течение десятков миллионов лет, постепенно изменяя свою форму, но не исчезая полностью.

Как ученые «видят» такие структуры?

Поскольку прямое наблюдение недр Земли невозможно, ученые используют косвенные методы. Основной из них — сейсмическая томография, основанная на анализе распространения сейсмических волн.

Когда волны проходят через разные материалы, их скорость меняется в зависимости от плотности, температуры и состава вещества. Это позволяет строить трехмерные модели внутреннего строения Земли. Современные томографические модели достигают высокой точности и позволяют различать структуры размером в десятки километров.

Дополнительно используются:

гравитационные данные;

магнитные аномалии;

численное моделирование.

Совмещение этих методов дает возможность не только обнаруживать фрагменты литосферы, но и отслеживать их эволюцию во времени.

Связь с вулканизмом и химией мантии

Субдукция играет ключевую роль в формировании вулканической активности. Погружающаяся плита переносит в глубины Земли воду, углерод и другие летучие компоненты.

При повышении температуры эти вещества высвобождаются и снижают температуру плавления пород мантии, что приводит к образованию магмы. Именно так формируются вулканические дуги, характерные для зон субдукции.

Кроме того, сохранение фрагментов литосферы создает химическую неоднородность мантии. Это влияет на состав магмы и может приводить к различиям в типах вулканических пород даже в пределах одного региона. Исследования показывают, что такие неоднородности могут сохраняться на протяжении геологических эпох и играть важную роль в глобальном круговороте веществ.

Что показывают современные исследования?

Обнаружение фрагментов древней литосферы меняет представления о внутренней динамике планеты. Если вещество не перерабатывается полностью, это означает, что мантия сохраняет следы прошлых геологических процессов. Это влияет на понимание:

тектоники плит;

формирования континентов;

распределения тепла внутри Земли.

Современные геофизические и геохимические данные указывают, что субдукция — это не процесс полного разрушения литосферы, а ее постепенная трансформация. Фрагменты океанической коры могут:

сохраняться на больших глубинах;

деформироваться, но оставаться узнаваемыми;

участвовать в формировании новых структур.

Исследования продолжаются, и с развитием технологий ученые получают все более детальную картину процессов, происходящих в недрах Земли. Такие данные позволяют уточнять модели эволюции планеты и лучше понимать процессы, происходящие на глубинах, недоступных для прямого наблюдения.

