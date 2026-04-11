Тверже алмаза: ученые создали новый материал

Алмаз традиционно считается самым твердым природным материалом. Однако в геологии и материаловедении давно известна структура, которая теоретически может превосходить его по ряду механических характеристик. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Речь идет о лонсдейлите — особой форме углерода, обнаруженной в метеоритах и связанной с ударными процессами. Интерес к нему связан не только с редкостью, но и с потенциальными свойствами: расчеты показывают, что его твердость, модуль упругости и устойчивость к деформации могут быть выше, чем у алмаза.

При этом на протяжении десятилетий лонсдейлит оставался плохо изученным материалом, поскольку его невозможно было получать в достаточном объеме. Ситуация начала меняться лишь в последние годы, когда появились методы, позволяющие контролировать условия синтеза и анализировать структуру на атомном уровне.

Что такое лонсдейлит и чем он отличается от алмаза?

Лонсдейлит — это аллотропная форма углерода с гексагональной кристаллической решеткой. В отличие от алмаза, который имеет кубическую структуру (так называемую решетку типа алмаза), в лонсдейлите атомы углерода выстроены в слоистую гексагональную конфигурацию. Это означает, что ориентация ковалентных связей отличается, хотя сами связи остаются sp³-гибридизованными, как и в алмазе.

Такая разница в геометрии приводит к изменению механических свойств. Теоретические расчеты, выполненные с использованием методов квантовой механики, показывают, что лонсдейлит может быть на 50–60 процентов тверже алмаза в определенных направлениях нагрузки. Это связано с тем, что в его структуре меньше плоскостей, по которым возможно скольжение атомов — именно такие плоскости определяют хрупкость и склонность к раскалыванию.

Кроме того, в лонсдейлите наблюдается анизотропия свойств — его прочность зависит от направления приложения силы. Это делает его потенциально более устойчивым в условиях сложных нагрузок, например при ударе или сжатии.

Зачем ученые сделали дерево прозрачным

Как его впервые обнаружили?

Лонсдейлит был впервые описан в 1967 году при исследовании метеорита Canyon Diablo, найденного в Аризоне. Ученые обнаружили микроскопические включения углерода, отличающиеся по структуре от обычного алмаза. Позже этот материал получил название в честь кристаллографа Кэтлин Лонсдейл.

Дальнейшие исследования показали, что такие структуры формируются в условиях экстремального давления и температуры, возникающих при ударе метеоритов о поверхность Земли. В этих условиях графит — более мягкая форма углерода — может практически мгновенно преобразовываться в плотные кристаллические структуры.

Работа, опубликованная в Proceedings of the National Academy of Sciences, показала, что процесс образования лонсдейлита может происходить через фазовый переход графита под действием ударной волны. При этом кристаллы формируются за доли секунды и остаются стабильными после охлаждения.

Почему его сложно воспроизвести?

Несмотря на понимание механизма, синтез лонсдейлита в лаборатории долгое время оставался нерешенной задачей. Основная проблема связана с тем, что природные условия его образования крайне специфичны и трудно воспроизводимы. Для формирования структуры необходимы:

давление порядка десятков гигапаскалей;

температура в тысячи градусов;

сверхбыстрые процессы сжатия и охлаждения.

В лабораторных условиях такие параметры сложно сочетать одновременно. В результате вместо чистого лонсдейлита часто образуются смешанные структуры — комбинации алмаза, графита и дефектных слоев.

Исследования, опубликованные в журнале Philosophical Transactions A, показали, что многие образцы, ранее считавшиеся лонсдейлитом, на самом деле представляют собой так называемые «нанодвойники» алмаза — структуры с чередованием кубических и гексагональных слоев. Это привело к длительным научным спорам о том, существует ли лонсдейлит как самостоятельная фаза.

Что показали последние исследования?

Ситуация изменилась с развитием высокоточных методов анализа, таких как электронная микроскопия высокого разрешения и дифракция рентгеновских лучей. Современные работы показали, что лонсдейлит действительно может существовать как отдельная структура, но часто формируется вместе с другими фазами углерода. В обзоре ScienceDirect 2025 года отмечается, что ключевым фактором является контроль направления деформации графита и скорости перехода.

Дополнительно теоретические расчеты на основе методов плотностного функционала (DFT) показали, что структура является метастабильной. Это означает, что она может существовать длительное время, но требует строго определенных условий для формирования. Такие данные позволили перейти от гипотез к управляемому синтезу.

Прорыв в синтезе

В последние годы исследователи смогли приблизиться к созданию более чистых образцов. В экспериментах с контролируемым сжатием графита удалось наблюдать процесс формирования гексагональной структуры в реальном времени. В ряде работ сообщается, что:

удалось получить более крупные кристаллы;

зафиксированы промежуточные стадии перехода;

подтверждено существование устойчивых гексагональных областей.

Это стало возможным благодаря использованию алмазных наковален — установок, позволяющих создавать экстремальные давления в лаборатории. Такие результаты рассматриваются как шаг к промышленному синтезу, хотя технология пока остается экспериментальной.

Почему он может быть прочнее алмаза?

Прочность материала определяется не только типом химических связей, но и их пространственным расположением. В алмазе существуют кристаллографические плоскости, по которым структура может разрушаться. В лонсдейлите таких «слабых направлений» меньше, что увеличивает сопротивление деформации. Моделирование показывает, что:

выше предел прочности на сжатие;

выше устойчивость к трещинообразованию;

выше сопротивление сдвигу.

Однако важно учитывать, что реальные образцы содержат дефекты, которые снижают эти показатели. Именно поэтому лабораторные значения часто ниже теоретических.

Где такой материал может применяться?

Если удастся получить лонсдейлит в чистом виде, он может найти применение в нескольких областях. Среди потенциальных направлений:

режущие и буровые инструменты;

покрытия для экстремальных условий;

элементы электроники.

Кроме того, исследования показывают, что дефекты в кристалле могут использоваться в квантовых технологиях — аналогично центрам окраски в алмазе. Это делает материал интересным не только с точки зрения механики, но и для физики твердого тела.

Ранее мы рассказывали, как с помощью льда получить огонь.