Россиянам назвали способы, которые помогут продлить жизнь смартфона

Часто люди меняют смартфоны не из-за поломки, а потому что они медленно работают, быстро разряжаются или не поддерживают нужную функцию, но многие из этих недостатков можно исправить точечно.

Как объяснила в беседе с RT Анна Кашницкая, основательница проекта Unisimka, вместо покупки нового флагмана с топовой камерой многие просто докупают стабилизатор.

«Он устраняет тряску, делает кадры плавными и даёт результат, которого сам смартфон показать не способен», — заявила эксперт.

Если не хватает памяти, то один вариант — использовать карту microSD (если есть слот), подсказала собеседница RT.

«Другой — подключить внешнюю карту через Lightning или USB-C, если смартфон это поддерживает. Ещё проще — включить автоматическую выгрузку фото и видео в облако», — рассказала специалист.

Если телефон быстро разряжается в поездках, пауэрбанк с быстрой зарядкой за 20—30 минут восполнит половину батареи, подчеркнула Кашницкая.

«Фраза «телефон быстро разряжается» часто звучит как приговор гаджету. На самом деле с этим сталкиваются почти все: через полтора–два года любая батарея теряет заметную часть ёмкости, и именно тогда возникает ощущение, что устройство устарело и пора покупать новое», — объяснила она.

Первое и самое важное — заряжать правильно, отметила эксперт.

«Не стоит разряжать телефон до 0% или держать его постоянно на 100% — по возможности в диапазоне 20—80%. Во время зарядки лучше не запускать тяжёлые приложения — это перегревает аккумулятор и ускоряет его износ. Если вы используете быструю зарядку и заметили сильный нагрев устройства, стоит снять чехол: тепло мешает батарее правильно заряжаться и сокращает её ресурс», — предостерегла аналитик.

Есть и лайфхак, о котором редко говорят, но который реально работает: чистить порт зарядки, добавила специалист.

«Пыль, ворсинки и мелкий мусор из карманов мешают контакту, и телефон может заряжаться медленнее или через раз. Почистить порт можно сухой зубочисткой, мягкой кисточкой или сжатым воздухом из специального баллончика для чистки техники, металлические предметы и жидкость использовать нельзя», — раскрыла она.

Если всё-таки батарея изношена, её замена стоит в разы дешевле нового смартфона, посоветовала Кашницкая.

«Когда телефон медленно работает, часто проблемы не в железе, а во внутренностях: лишние приложения, постоянные фоновые процессы, ненужные уведомления и переполненная память. Постоянно чистить всё вручную утомительно, но если один раз разобраться, настроить ограничения и включить нужные привилегии, устройство будет работать плавно и стабильно», — рассказала эксперт.

Для начала, по её словам, стоит удалить приложения, которые пользователь не открывал больше месяца.

«Даже если они вдруг понадобятся, их всегда можно заново скачать, но, как правило, до этого дело уже не доходит. Дальше — зайти в настройки батареи и ограничить фоновую активность самых «прожорливых» приложений. Стоит отключить ненужную автозагрузку и лишние уведомления, а также убрать виджеты с главного экрана, которые постоянно обновляются в фоне», — порекомендовала собеседница RT.

Кроме того, она посоветовала не закрывать приложения вручную, поскольку при следующем запуске оно стартует заново, тратя больше процессорного времени и батареи, чем если бы просто оставалось в фоне.

Также стоит использовать тёмную тему на смартфонах с OLED-экраном и перезагружать устройство раз в неделю, заключила аналитик.

