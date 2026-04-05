Экипаж лунной миссии Artemis II сообщил о запахе гари на борту

Астронавты космического корабля Orion миссии Artemis II 4 апреля сообщили о запахе гари на борту. Как пишет издание The New York Post (NYP), причиной стала неисправность туалета стоимостью 23 миллиона долларов.

«Что касается запаха, я просто хотела убедиться, что вы все следите за записями EGS о запахе гари, который несколько раз исходил из унитаза», — передала в центр управления полетами астронавт Крисна Кох, которая чинила уже ломавшийся унитаз 2 апреля.

Кох также добавила, что источник неприятного запаха не установлен, но определен как неизвестный.

