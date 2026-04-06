НАСА опубликовало фото Земли на пятый день лунной миссии

НАСА опубликовало на сайте фотографию Земли, снятую с космического корабля "Орион" на пятый день полета. В подписи к снимку уточняется, что кадр сделал член экипажа миссии лунной миссии Artemis II.

"Если посмотреть в одно из четырех окон рядом с панелью управления космического корабля "Орион", Земля освещена чернотой космоса и становится все меньше по мере приближения экипажа к Луне", - прокомментировало фото НАСА.

Миссия Artemis II отправилась к Луне 1 апреля. Это произошло впервые за более чем полвека. Главная цель программы - подготовка к следующему этапу Artemis III. В рамках следующей миссии планируется высадка на поверхность спутника. Запуск Artemis II изначально был запланирован на март, но в начале года технические проблемы вынудили сдвинуть сроки. Корабль "Орион" уже преодолел более половины пути к Луне, а люди на борту увидели обратную сторону спутника.

За время полета у экипажа дважды возникли проблемы с туалетом. Во второй раз из-за предполагаемого обледенения система перестала сбрасывать жидкие отходы - теперь членам миссии приходится использовать складные устройства для сбора жидкости.

При этом астронавты, по данным СМИ, жаловались на "загадочный запах гари" от туалетной системы.