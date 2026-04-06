Ученые проверили, спасает ли дружба с ИИ от одиночества

Чат-бот с искусственным интеллектом всегда рядом, не осуждает, не устает и ничего не требует взамен. Чем не панацея от одиночества, которое приобретает характер пандемии, особенно среди зумеров?

Польза ИИ-компаньона далеко не так однозначна, предупреждают авторы нового исследования из Университета Аалто. Они проверили, как дружба с большой языковой моделью влияет на психическое здоровье и социальную жизнь пользователей. Результаты опубликованы препринтом на arXiv и будут представлены на конференции по человеко-компьютерному взаимодействию CHI 2026 в Барселоне.

Исходными данными для анализа послужили посты и комментарии посетителей Reddit, подружившихся с чат-ботом Replika, за двухлетний период — за год до знакомства с ним и в течение года после. Сведения сравнили с контрольными группами — пользователями других моделей и теми, кто вообще обходится без сближения с ИИ.

«Мы обнаружили парадокс: ИИ-компаньоны дарят безусловную и неустанную поддержку — это крайне привлекательно для людей, испытывающих трудности в общении. Но при этом они незаметно повышают для человека субъективную цену человеческих отношений, которые, по сравнению с ИИ, кажутся запутанными, непредсказуемыми и требующими усилий. Со временем человек просто перестает тянуться к другим людям», — рассказывает одна из авторов работы Талайе Аледавуд, преподаватель из Аалто.

Replika позиционируется как виртуальный друг, наставник или даже романтический партнер. Ученые проштудировали публичную активность почти 2000 его активных пользователей. С помощью статистических методов отделили эффекты от использования ИИ от влияния других факторов.

Картина вышла неоднозначная, говорит аспирант Юньхао Юань, первый автор исследования: «С одной стороны, посты пользователей все чаще были сосредоточены на их отношениях. Но с другой — в этих постах стало больше сигналов одиночества, депрессии и даже суицидальных мыслей по сравнению с контрольными группами».

С 18 респондентами провели углубленные интервью. Они признались, что обращались к ИИ в периоды одиночества, переживания утраты или разрыва отношений.

«Судя по интервью, отношения участников с ИИ-компаньоном проходили через знакомые стадии, которые мы наблюдаем в близких человеческих отношениях, когда эмоциональная зависимость постепенно усиливается», — объясняет Юань.

Для многих чат-бот стал местом, где можно раскрыться, получить эмоциональное подтверждение и отрепетировать сложные разговоры — например, перед тем, как побеседовать с руководителем на работе.

Результаты исследования не дают однозначного ответа на вопрос, полезно или вредно полагаться на ИИ в поиске эмоциональной поддержки, подчеркивают авторы. Однако эффекты сильно зависят от контекста, и пользователям не стоит слепо полагать, что то, что приносит облегчение сейчас, окажется полезным для их благополучия в будущем, предостерегает Аледавуд.