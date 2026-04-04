Российские ученые изучили накопление углерода в почвах лесов Приморья

В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН впервые оценили способность почв хвойно-широколиственных лесов Приморья накапливать углерод. Они сравнили старовозрастный кедровник (около 200 лет) и дубово-липово-кленовый лес (110 лет). Анализ 45 почвенных разрезов показал, что общий запас углерода в буроземах кедровника на 22% выше.

© Ferra.ru

Ключевую роль играет не только количество растительного опада, но и микробиологическая активность. В лиственных лесах разложение остатков идет быстрее, поэтому углерод активнее поступает в минеральные горизонты.

Региональная специфика — муссонный климат и высокая каменистость почв — также влияет на результат. Полученные данные лягут в основу системы мониторинга углеродного баланса на Дальнем Востоке. Работа выполнена в рамках государственного проекта по учету потоков парниковых газов.