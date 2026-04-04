Наталья Касперская выступила с серьезным предупреждением

Сбой в работе множества российских сервисов, произошедший 3 апреля 2026 года, был вызван действиями Роскомнадзора. С таким заявлением и критикой регулятора в своем официальном Telegram-канале выступила председатель компании InfoWatch и член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская.

По ее словам, причиной масштабных неполадок стали "не вражеские налеты или атаки иностранных хакеров", а активная борьба самого ведомства с сервисами туннелирования и защиты трафика (VPN). Эксперт напомнила, что технология виртуальных частных сетей, первый протокол для которой появился еще в 1996 году, сегодня является зрелой и широко применяется не только частными лицами, но и бизнесом, а также государственным сектором. В частности, по приведенным ею данным, только в прошлом году госструктуры закупили VPN-решения на сумму 20 миллиардов рублей.

"Широкое использование VPN означает, что VPN-тоннели пронизывают весь трафик Сети, используя различные протоколы. Часто эти протоколы совпадают с используемыми, например, банками", – написала она.

По словам Касперской, попытки заблокировать протоколы VPN неизбежно приводят к глобальным сбоям, которые и наблюдались накануне. Она сравнила подобные действия регулятора с блокировкой лимфатической системы организма для предотвращения лимфомы.

"Вчера мы 1,5 часа обсуждали эту проблему с технарями, которые хорошо разбираются в трафике. Их вердикт однозначен – не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего Интернета", – написала глава InfoWatch.

По ее словам, эксперты уверены, что чем больше усилий и ресурсов будет вложено в системы блокировки DPI, тем хуже будет работать Сеть.