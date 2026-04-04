Huawei, Xiaomi, Anker и др. создали единый стандарт повербанков

В Китае ввели первый в стране обязательный стандарт безопасности для портативных зарядных устройств (то бишь, повербанков). Новые правила разработаны при участии 30 крупных компаний, включая Huawei, Xiaomi, Anker, Oppo, Lenovo и других.

Теперь повербанки должны проходить серьезные испытания, включая:

Стальную иглу диаметром 4 мм втыкают в центр полностью заряженной батареи и оставляют на 5 минут. Аккумулятор не должен загореться или потечь.

Повербанк нагревают до 135 °C на целый час. Напряжение повышают в 1,4 раза выше нормы. И «классические» падение, давление, удары.

Кроме того, запрещено использовать в новых повербанках переработанные или восстановленные ячейки. Производители обязаны указывать срок безопасной службы, свои данные и материалы батареи.

Здорово? Да. Но есть и обратная сторона — цена может вырасти до 30%