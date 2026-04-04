Появились сообщения о масштабном сбое в российской системе бесконтактной оплаты

В работе российской системы бесконтактной оплаты Vendista, используемой автозаправками, вендинговыми автоматами, автомойками, парковками, зарядными станциями и малым бизнесом, с утра наблюдается масштабный сбой. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Владельцы аппаратов, использующих Vendista, рассказали изданию, что при попытке оплатить картой услуги или товары на экране терминала появляется сообщение «Задержка в банке». При этом сохраняется возможность оплатить QR-кодом, однако это не получается сделать быстро.

Причины сбоя пока остаются неизвестными.

Ранее издание Forbes со ссылкой на источники из сферы кибербезопасности сообщило, что неполадки в работе банковских сервисов, наблюдаемые 3 апреля, могли произойти из-за работ по блокировке интернет-ресурсов.

Тогда же стало известно, что в работе приложений российских банков произошел массовый сбой — о неполадках сообщили жители ряда регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской и Нижегородской областей.