Запуск новейшего российского «Союза-5» вновь перенесли

Российскую двухступенчатую ракету «Союз-5» («Сункар») комплекса Байтерек не запустят с космодрома Байконур 4 апреля, как планировалось ранее. О переносе старта со ссылкой на источник на космодроме сообщает КазТАГ.

По словам собеседника, запуск отложен из-за необходимости проведения дополнительных проверок оборудования стартового комплекса и систем носителя.

«После проведения необходимых проверок и устранения замечаний государственная комиссия примет решение о дате пуска», — сказал источник.

Ранее запуск «Сункара» также переносился.

Выкатка «Союза-5» на стартовый стол состоялась 31 марта. На Байконур новая ракета прибыла в ноябре.

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.