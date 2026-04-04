Российские ученые совершили открытие в Антарктиде

Российские ученые открыли в новый географический объект — оазис Будрецкого. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском федеральном исследовательском центре (СПб ФИЦ) РАН, передает РИА Новости.

Новый географический объект расположен в Западной Антарктиде, на мысе Беркс. Его подробно описали исследователи СПб ФИЦ и Арктического и Антарктического НИИ.

«Всестороннее изучение 18-и ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли», — сказано в сообщении ученых.

Раньше оазис считали нунатаком — обычной скалой, торчащей из ледника. После исследований российских ученых ситуация изменилась.

Оазис покрыт горами и долинами, среднегодовая температура воздуха составляет около минус 12 градусов. Свободная ото льда зона занимает 2,2 квадратных километра. В оазисе живут пингвины, тюлени, а также антарктические буревестники и еще несколько видов птиц.

«По решению ученого совета ААНИИ принято название этого нового географического объекта в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого», — рассказали в СПб ФИЦ.

Окончательно название оазиса должен утвердить Международный научный комитет по изучению Антарктики (SCAR).