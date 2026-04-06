"Будущее за теми, кто смотрит вверх". Стартует первая российская Неделя космоса

Сегодня стартует первая российская Неделя космоса. Она пройдет 6-12 апреля по всей стране. Впервые в истории отечественной космонавтики празднование будет иметь такой беспрецедентный, поистине космический масштаб. По всей стране будет дан старт серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий, которые пройдут в регионах России.

С началом первой в России Недели космоса поздравили россиян космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта Международной космической станции.

"Дорогие друзья, мы поздравляем вас с началом Недели космоса. Это огромное событие не только для ракетно- космической отрасли, но и для всей нашей страны. Указ президента РФ Владимира Владимировича Путина о проведении Недели космоса на ежегодной основе, начиная с этого года, подтверждает большое внимание, которое уделяет государство развитию космонавтики", - рассказал Кудь-Сверчков в опубликованном на сайте "Роскосмоса" видеопоздравлении.

Микаев подчеркнул, что Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю всего человечества, проложив людям дорогу к звездам. "Слоган Недели космоса - "Будущее за теми, кто смотрит вверх". Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной, человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений", - добавил космонавт.

В свою очередь Федяев напомнил, что жители России от Калининграда до Камчатки и Курильских островов смогут посетить большое количество образовательных, культурных и памятных событий в рамках Недели космоса. Так, в Москве состоится Российский космический форум, а в отечественных театрах и кинотеатрах покажут спектакли и фильмы о космосе. "Присоединяйтесь к неделе космоса вместе с "Роскосмосом"", - заключил космонавт.

Неделя космоса - 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы - символическая цифра 65, виток вокруг Земли и знаменитое гагаринское "Поехали!".

Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря 2025 года Президент России подписал Указ о ежегодном проведении Недели. Организатор недели космоса - Государственная корпорация "Роскосмос".