На iOS вышел ИИ ElevenLabs для создания музыки

ElevenLabs выпустила iOS-приложение ElevenMusic. Как сейчас принято, это ИИ-приложение, способное генерировать музыку. Там же есть библиотека с работами других людей.

На данный момент приложение бесплатно. Можно генерировать до семи песен в день — просто описываете словами, что хотите услышать. Дают задать длину трека, будет ли в нём вокал и в каком стиле написан текст. На понравившуюся песню другого человека можно сделать ремикс.

В приложении есть готовые подборки под разное настроение — для работы, отдыха, зарядки энергией, поздней ночи. А ещё — чарты популярного. Почти как в «нормальном» стриминговом сервисе.

Если захочется большего, есть платная подписка Pro за 10 долларов в месяц (или 96 долларов в год). Она даёт до 500 треков в месяц и больше 500 ГБ места для хранения.