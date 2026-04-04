В Сибири нашли один из древнейших скифских царских курганов

Доктор исторических наук, профессор РАН, директор Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Андрей Поляков в интервью ТАСС сообщил об уникальной находке на Верхнем Енисее. Курган Туннуг-1 может оказаться наиболее ранним исследованным царским захоронением скифского времени, датируемым примерно IX веком до нашей эры.

В 2024 году ученые вскрыли центральную камеру. Оказалось, что традиционный скифский звериный стиль в главных могилах отсутствовал. Отдельные предметы нашли только на периферии, а в центре обнаружили геометрическое искусство. Это опровергает прежние представления о неразрывной связи скифской культуры со звериным стилем.

В кургане нашли ножи, кинжалы, украшения головного убора, а также много органики: ткани и кожу. В захоронениях лошадей обнаружены псалии, перекрестники ремней с головами грифонов и серия оленных камней. Теперь ученым предстоит переосмыслить процесс зарождения скифской культуры, отметил Поляков.