Вокруг загадочного «второго сфинкса» разгорелись новые дебаты

Всем известный египетский сфинкс за многие века оброс толстым слоем загадок. А что уж говорить о еще более загадочном «втором сфинксе», которого никто из здравствующих людей не видел. Тайна "второго сфинкса" становится все более загадочной, поскольку новые кадры исследователей-энтузиастов показывают шахты, которые могут вести к скрытому сооружению.

Возможность существования второго сфинкса в Египте вызвала новые дебаты после того, как новые кадры показали десятки глубоких шахт, окружающих таинственный курган в Гизе, пишет Daily Mail.

На видео запечатлено более 100 шахт, расположенных вокруг участка в северо-западной части плато, недалеко от западного кладбища Гизы, места, исторически заполненного шахтами для захоронений и древними комплексами гробниц.

Возобновление интереса последовало за заявлениями исследователя Филиппо Бьонди на днях о том, что сканирование обнаружило большую аномалию глубоко под курганом, которая, по его мнению, может быть давно потерянным сфинксом. На кадрах, опубликованных независимым исследователем Тревором Грасси из Фонда археологического спасения, запечатлены десятки квадратных шахт, вырубленных в скальной породе, многие из которых, как сообщается, уходят глубоко под землю, но заполнены в основном песком.

Тревор Грасси, который провел почти два десятилетия, исследуя Гизу, сказал, что на видео видно, как он идет по периметру кургана, проходя шахту за шахтой, вырубленные прямо в известняке, некоторые всего около трех футов в поперечнике, в то время как другие имеют ширину около восьми футов (напомним, что 1 фут равен примерно 30 см). Он рассказал, что необычно плотное скопление шахт, окружающих курган, поднимает новые вопросы о том, что может скрываться под поверхностью.

Видеозапись является одной из первых, на которой запечатлен весь периметр раскопок, предлагая то, что сторонники “второго сфинкса” назвали критическим контекстом для продолжающихся дебатов. Хотя, отмечает Daily Mail, никаких окончательных доказательств существования второго сфинкса обнаружено не было, исследователи говорят, что местоположение требует дальнейшего изучения, учитывая количество отверстий и подземную аномалию, ранее обнаруженную на этом месте.

На видео камера следует по пешеходной дорожке вдоль северного края кургана, открывая то, что Грасси описывает как "бесконечные шахты, уходящие вертикально вниз, все заваленные песком".

Грасси подчеркнул, что многие из шахт, показанных на кадрах, по-видимому, уходят под землю более чем на 100 футов (т. е. около 30 метров), отметив, что он лично опускал оборудование в несколько отверстий, чтобы измерить их глубину.

На днях Филиппо Бьонди взбудоражил мир во время своего выступления на подкасте Мэтта Билла Limitless, где он утверждал, что просканировал насыпь из затвердевшего песка на поверхности, которая, по его мнению, находится над предполагаемым вторым сфинксом.

Использовавший технологию спутникового радара, способного обнаруживать едва заметные колебания грунта, Бьонди сказал, что полученные данные указывают на массивную конструкцию, скрытую под насыпью из затвердевшего песка высотой 180 футов, которую он описал как состоящую из затвердевшего песка, а не из естественной коренной породы.

Предварительные снимки показывают вертикальные шахты и проходы, поразительно похожие на те, что уже были обнаружены под первоначальным Сфинксом, с плотными вертикальными линиями, которые, как полагают, представляют собой твердые стены подземных шахт, а не пустые пустоты.

"Мы с большой уверенностью объявляем об этом… у нас есть уверенность примерно в 80 процентах", - заявил Бьонди.

Однако бывший министр по делам древностей Египта Захи Хавасс отвергал подобные заявления в прошлом, заявляя, что районы вокруг пирамид и Сфинкса были тщательно изучены и раскопаны в течение десятилетий, но не обнаружили свидетельств существования второго памятника.

Грасси провел 12 лет, обучаясь у независимого исследователя Джона Энтони Уэста, который помог популяризировать противоречивую теорию о том, что эрозия на Большом Сфинксе была вызвана древними осадками, что позволяет предположить, что памятник может быть на тысячи лет старше, чем принято считать. Впервые он побывал в Египте в 2018 году, присоединившись к геологу Роберту Шоху, который работал вместе с Уэстом над теорией эрозии, и сейчас он изучает заявления Бьонди.

"В радиусе 100 метров находится сотня захоронений", - говорит Грасси на видеозаписи, утверждая, что такая концентрация делает маловероятным, что это изолированные погребальные камеры.

Теория о существовании второго сфинкса в Гизе не нова, подчеркивает Daily Mail, напоминая, что египтолог Бассам Эль-Шаммаа впервые выдвинул эту идею в 2007 году, основываясь на древних текстах пирамид, в том числе на стеле сновидений, которую Бьонди также использовал для обоснования своей версии.

На Стеле снов, расположенной между лапами Великого сфинкса, по-видимому, изображены две фигуры сфинксов.

"Если вы посмотрите на все храмы, если вы посмотрите на всю архитектуру и на то, как все устроено в Египте, то всегда увидите два обелиска, - сказал Грасси в видеоролике в Интернете. – Всегда есть две статуи. Всегда есть два сфинкса. Всегда существует идеальный баланс. Всегда есть два полушария мозга, два восходящих и два заходящих солнца. В Египте все сбалансировано, и это главный принцип египетской религии".

Сам курган расположен вдоль того, что исследователи описывают как зеркальное отображение плато, простираясь от известного Сфинкса через центральную ось между двумя крупнейшими пирамидами. На кадрах основное внимание уделяется большому количеству шахт, окружающих курган. Многие отверстия имеют всего несколько футов в поперечнике, в то время как другие значительно шире и прорезаны глубоко в известняковой породе.

По словам Грасси, многие из шахт в настоящее время заполнены песком, отложившимся во время предыдущих раскопок. Он утверждал, что само количество шахт, расположенных вплотную друг к другу, позволяет предположить, что они могут служить вентиляцией или точками доступа для более крупной подземной сети, а не для изолированных гробниц: "Когда у вас так много шахт, сосредоточенных таким образом, это действительно должны быть световые и вентиляционные шахты для массивной системы туннелей".

Исторические изображения, на которые ссылаются в кадрах, позволяют предположить, что сам курган, возможно, не существовал до начала 20-го века.

На архивных фотографиях 1900-х годов, судя по всему, на этом участке не было кучи песка, что указывает на то, что он, возможно, образовался в виде кучи мусора, песка, извлеченного из близлежащих раскопок и сложенного в центральном месте.

Грасси утверждал, что эта деталь усиливает вероятность того, что под насыпью могли находиться погребенные объекты, поскольку груды обломков иногда скапливаются над ранее раскопанными участками.

"Все, что нам нужно сделать, это вытащить оттуда немного песка, и мы узнаем, соединяются ли они непосредственно с этим", - сказал он, добавив, что очистка существующих шахт от песка будет неинвазивной и не потребует бурения.