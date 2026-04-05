Видео лунной миссии НАСА подогрело теорию о фальшивой высадке американцев на Луну

Краткое видео, на котором экипаж "Артемиды II" обсуждает полет на Луну за несколько месяцев до исторического запуска на этой неделе, подпитывает онлайн-теории заговора, утверждающие, что лунные полеты "Аполлона" были инсценированы, пишет Daily Mail.

В социальных сетях появился короткий ролик одного из участников лунной миссии, лейтенанта-коммандера Рейда Уайзмана, в котором он говорит: "Это первый раз, когда мы собираемся отправить людей на Луну и в то же время вывести их на низкую околоземную орбиту".

Сторонники теории заговора ухватились за это замечание как за предполагаемое доказательство того, что предыдущие лунные миссии никогда не проводились, а пользователь соцсети X написал: "Это признание прямо здесь. Они солгали о высадке на Луну".

Теория заговора о высадке на Луну утверждает, что НАСА инсценировало высадку "Аполлона" на Луну в период с 1969 по 1972 год, утверждая, что они были сняты в студии, чтобы выиграть космическую гонку у Советского Союза, напоминает Daily Mail.

Однако этот 25-секундный ролик, ставший вирусным, был взят из более длинного видео, в котором Уайзман рассказывал о миссиях "Аполлона", объясняя, что в его комментарии говорилось о нем и трех других астронавтах "Артемиды II", которые являются первым экипажем новой лунной эры.

Миссия Artemis II, которая стартовала во вторник, ознаменует собой первое путешествие людей к Луне со времен "Аполлона" и первый выход астронавтов за пределы низкой околоземной орбиты более чем за 50 лет, отмечает Daily Mail.

В состав экипажа входят астронавты НАСА Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен, которым предстоит совершить 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно.

Ожидается также, что к 6 апреля экипаж удалится примерно на 250 000 миль от Земли, побив предыдущий рекорд, установленный "Аполлоном-13" в 1970 году.

НАСА последовательно утверждает, что миссии "Аполлон" были реальными, что подтверждается данными телеметрии, лунными камнями и свидетельствами тысяч инженеров и ученых, хотя некоторые скептики продолжают оспаривать эти миссии.

Один из пользователей социальной сети X прокомментировал видео с Уайзманом следующим образом: "На каком сроке я могу позволить им открыто признать, что это первая отправка людей на Луну?"

Комментарии были сделаны 24 сентября 2025 года, когда экипажу оставалось всего несколько месяцев до запуска на Луну, пишет Daily Mail.

Примерно за 20 минут до противоречивых комментариев Уайзман сказал: "Мы побывали на Луне на "Аполлоне". Поэтому, когда мы приходим на тренировку и говорим о том, как мы смотрим на Луну, и обо всем, что мы можем привнести, в глубине моего сознания и в глубине вашего, мы были там. Мы вращались вокруг Луны, мы видели все это раньше, и что же нового для нас привносит Artemis II, если судить по тому, как мы летаем вокруг Луны”.

Он продолжал объяснять, что “Артемида II” также пройдет мимо темной стороны Луны, которую никогда не видели человеческие глаза.

"Это просто потому, что "Аполлон" всегда приземлялся на освещенной стороне Луны", – сказал Уайзман.

В клипе были показаны другие смонтированные видеоролики, в том числе кадры с Баззом Олдрином, вторым человеком, ступившим на Луну, на которых он, по-видимому, делает похожие заявления.

В 2000 году, выступая на шоу Конана О'Брайена, Базз Олдрин ошеломил аудиторию, когда ведущий вспомнил, как в детстве наблюдал за высадкой на Луну.

"Нет, вы этого не делали, – отрезал Олдрин. – Там не было телевидения, никто ничего не снимал. Вы смотрели анимацию”.

Неловкий обмен репликами лишил О'Брайена дара речи и с тех пор это видео собрало миллионы просмотров в Интернете. Однако он имел в виду анимацию, использовавшуюся телекомпаниями в то время при освещении высадки на Луну, в сочетании с реальными кадрами.

Затем, в 2015 году, восьмилетняя девочка спросила бывшего астронавта, почему никто не вернулся на Луну, Базз Олдрин ответил: "

Потому что мы туда не летали, и так оно и случилось". Ролик, широко распространенный в социальных сетях, обрывается на том, что Олдрин поясняет, что финансирование и смена приоритетов правительства привели к прекращению лунных миссий.

Позже он объясняет: "Нам нужно знать, почему что-то остановилось в прошлом, если мы хотим, чтобы это продолжалось. Это вопрос ресурсов и денег; для новых миссий требуется новое оборудование".

Сомнения по поводу высадки на Луну зародились в середине 1970-х годов, вызванные общественным недоверием после Уотергейта и публикации документов Пентагона, отмечает Daily Mail. С тех пор не утихают теории о постановочных декорациях, несоответствиях в освещении и подозрительных интервью.