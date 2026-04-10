Останки д’Артаньяна: что известно о новой находке археологов

Необычная находка под полом старого храма стала предметом научного исследования. Специалисты анализируют ее происхождение и сопутствующие детали. Окончательные выводы пока не сделаны. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Где и как обнаружили останки?

Останки были обнаружены в городе Маастрихт в Нидерландах во время ремонтных работ в церкви Святых Петра и Павла. Поводом для раскопок стало проседание пола и повреждение плит, из-за чего строители были вынуждены вскрыть основание.

Под слоем камня археологи обнаружили захоронение, расположенное непосредственно под алтарной частью, сообщает Reuters. Такое место традиционно предназначалось для погребения людей высокого статуса — военных командиров, знати или духовных лиц.

Археологов заинтересовало расположение могилы само по себе. Случайные захоронения в таких местах практически не встречаются.

Почему находку связывают с д’Артаньяном?

Д’Артаньян, ставший прообразом четвертого мушкетера в легендарной книге, — это реальный исторический персонаж, французский офицер Шарль де Батц де Кастельмор, который служил при дворе Людовика XIV и погиб в 1673 году во время осады Маастрихта. Согласно историческим источникам, он был смертельно ранен мушкетной пулей и умер непосредственно в зоне боевых действий.

Ряд косвенных признаков новой находки совпадает с этой биографией:

место захоронения находится рядом с районом расположения французской армии;

в могиле обнаружены фрагменты свинцовой пули;

найдена монета XVII века, датируемая примерно 1660 годом.

Кроме того, историки давно предполагали, что д’Артаньян мог быть похоронен именно в этой церкви. Однако более и менее значимых доказательств до этого момента не было.

Какие методы используют для проверки?

Основной способ подтверждения личность — это генетический анализ. Из костей и зубов извлекается ДНК, после чего ее сравнивают с генетическим материалом предполагаемых потомков. В данном случае ученые работают с представителями семьи де Батц, которые считаются родственниками д’Артаньяна по отцовской линии.

Параллельно проводится антропологический анализ:

определение пола;

оценка возраста;

анализ повреждений костей;

реконструкция условий жизни.

Часть костей отправлена в лаборатории для изучения морфологии и биологических характеристик. Такая комбинация методов считается стандартом в современной археологии и судебной антропологии.

Что показывают сами останки?

Скелет сохранился не полностью: череп поврежден, однако другие части тела находятся в относительно хорошем состоянии. Особый интерес представляет наличие металлических фрагментов, интерпретируемых как остатки мушкетной пули. Это совпадает с описаниями гибели д’Артаньяна, который, по данным источников, получил смертельное ранение в область горла.

Однако такие совпадения сами по себе не являются доказательством. В условиях боевых действий XVII века подобные травмы могли быть у многих солдат.

Почему идентифицировать наверняка сложно?

Даже при наличии ДНК-анализов точная идентификация исторических фигур остается сложной задачей. Проблемы связаны с несколькими факторами:

деградация генетического материала со временем;

ограниченное количество подтвержденных потомков;

отсутствие эталонных образцов ДНК самого человека.

Кроме того, исторические источники могут содержать неточности. Например, место захоронения д’Артаньяна точно не зафиксировано: известно лишь, что он был похоронен в освященной земле неподалеку от места гибели. Поэтому даже при совпадении ряда признаков ученые подчеркивают необходимость осторожности в выводах.

На момент публикации этого материала исследования продолжаются. Проводятся:

генетические сравнения;

антропологические анализы;

датировка и изучение сопутствующих предметов.

Ученые подчеркивают, что окончательные выводы возможны только после завершения всех этапов анализа. До этого момента вся информация рассматривается как гипотеза, требующая подтверждения.

