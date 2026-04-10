Почему мыши и хомяки постоянно грызут предметы

Долгое время это объясняли исключительно физиологией зубов. Однако современные исследования показывают, что механизм гораздо сложнее. Подробнее — в материале «Рамблера».

Современные работы показывают, что грызение — это многоуровневый процесс. Он включает:

анатомические особенности (непрерывный рост зубов);

физиологические механизмы (необходимость стачивания);

нейробиологические процессы (дофаминовая система);

поведенческие паттерны (формирование привычки).

Постоянный рост зубов

Главная особенность грызунов — строение их зубов. У представителей этого отряда резцы не имеют корней и продолжают расти на протяжении всей жизни. Это связано с наличием активных стволовых клеток в основании зуба, которые постоянно формируют новые слои дентина и эмали.

Скорость роста может достигать двух–трех миллиметров в неделю, а у некоторых видов — даже больше. При этом поверхность зубов постепенно стачивается при механическом контакте с твердыми материалами. В норме процессы роста и стачивания уравновешивают друг друга.

Если стачивания не происходит, резцы начинают удлиняться, нарушается прикус, и животное теряет возможность нормально питаться. В тяжелых случаях зубы могут деформироваться и травмировать мягкие ткани ротовой полости. Таким образом, это физиологически необходимый процесс, поддерживающий нормальное состояние зубов.

Почему одного стачивания недостаточно?

Долгое время считалось, что грызение — это простой механический рефлекс, аналогичный морганию или дыханию. Предполагалось, что животное грызет исключительно для того, чтобы стачивать зубы и избегать их перерастания.

Однако наблюдения показали, что это объяснение неполное. Даже при наличии достаточного количества твердой пищи грызуны продолжают активно грызть предметы, не связанные с питанием.

Например, лабораторные исследования показывают, что мыши грызут новые или непривычные объекты, даже если их зубы уже стачены и не требуют дополнительной нагрузки. Это указывает на то, что грызение выполняет не только механическую, но и поведенческую функцию.

Нейробиология грызения

Ключевой прорыв в понимании этого поведения произошел после исследований, опубликованных в журнале Neuron. Они показали, что грызение напрямую связано с системой вознаграждения мозга.

Сенсорные нейроны, расположенные в области резцов, передают сигналы сразу по двум направлениям:

к двигательным центрам, управляющим работой челюсти;

к структурам среднего мозга, связанным с дофаминовой системой.

Вторая цепь играет принципиальную роль. Она запускает выработку дофамина — нейромедиатора, связанного с ощущением удовольствия и формированием мотивации. Эксперименты показали, что при блокировке этой нейронной цепи животные значительно реже грызут, даже если сохраняется физическая способность двигать челюстью.

Связь с системой подкрепления

Дополнительные исследования подтверждают, что грызение связано с системой подкрепления — механизмом, который закрепляет полезные действия. Когда животное грызет, активируются дофаминовые нейроны, усиливающие мотивацию повторять это действие. В результате формируется устойчивая схема:

механическая необходимость,

сенсорный сигнал,

активация дофаминовой системы,

закрепление поведения.

Со временем это превращает грызение в автоматизированную привычку, встроенную в работу нервной системы.

Почему грызуны грызут разные предметы?

Нейробиологический компонент объясняет, почему грызуны грызут не только пищу. Они могут повреждать:

древесину,

пластик,

ткань,

электрические провода.

Такое поведение не связано напрямую с добычей еды. Оно возникает из-за сочетания двух факторов: необходимости стачивать зубы и внутренней мотивации, связанной с системой вознаграждения. Дополнительно играет роль исследовательское поведение. Грызуны используют зубы как инструмент для изучения окружающей среды, аналогично тому, как приматы используют руки. Именно поэтому грызение сохраняется даже при полном доступе к пище.

Эволюционное значение поведения

С точки зрения эволюции грызение — ключевой механизм выживания. Грызуны — один из самых многочисленных отрядов млекопитающих, включающий более 2700 видов. Их рацион часто включает твердые объекты: семена, орехи, кору растений.

Постоянно растущие резцы позволяют:

эффективно разрушать плотные материалы;

добывать пищу, недоступную другим животным;

создавать норы и убежища;

защищаться от хищников.

В этом контексте грызение становится универсальным инструментом взаимодействия с окружающей средой. Поэтому это поведение сохраняется даже в неволе.

Даже в домашних условиях мыши и хомяки сохраняют ту же модель поведения. Это объясняется тем, что базовые механизмы остаются неизменными:

зубы продолжают расти;

нейронные цепи работают так же, как в дикой природе;

потребность в стимуляции сохраняется.

При отсутствии подходящих объектов животные могут переключаться на любые доступные материалы. В том числе, на элементы клетки или предметы интерьера.

Таким образом, грызение нельзя объяснить одной причиной. Оно возникает как результат взаимодействия нескольких систем организма — от периферических рецепторов до центральных структур мозга.

