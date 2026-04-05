Почему куриное яйцо продали за 45 тысяч рублей

Форма куриного яйца формируется по строго определенной биомеханической схеме. Она обеспечивает характерную асимметрию, необходимую для нормального развития и откладывания. На сбой в этом процессе указывает почти идеальная сферическая форма. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© thomsonroddick.com

Необычные яйца вообще встречаются чаще, чем кажется. На птицефабриках и в частных хозяйствах периодически находят слишком маленькие яйца, яйца без желтка, яйца с двумя желтками, вытянутые или деформированные экземпляры. Но почти идеальный шар — это отдельный случай.

В 2025 году британские фермеры наткнулись на куриной яйцо идеально круглой формы. Новость быстро разлетелась по округе, и яйцо купили на аукционе, по данным The Independent, за 420 фунтов стерлингов, что на тот момент составляло около 45 тысяч рублей. Чтобы оно не протухло, его законсервировали с помощью сала и соли.

Однако это не первый подобный случай. Так, например, в 2023 году круглое яйцо нашла австралийская телеведущая Жаклин Фелгейт. Причем принесла она его из обычного супермаркета. Купив упаковку и принеся ее домой, она обнаружила внутри маленькую «‎сферу». Изучив этот вопрос, она рассказала, что вероятность такой находки составляет 1:1,25 миллиарда.

Почему яйца получаются круглыми?

Почти идеальная сферическая форма — это редкое отклонение, возникающее во время формирования яйца в яйцеводе. Нормальное куриное яйцо приобретает свою форму по мере движения по репродуктивному тракту птицы: сначала формируются белок и оболочки, затем в матке откладывается скорлупа. На этом этапе на форму влияют давление тканей, сокращения яйцевода, скорость продвижения яйца и распределение кальциевой оболочки.

Если этот процесс происходит без патологий, яйцо получается овальным, с тупым и более острым концом. Такая форма для птиц типична и с эволюционной точки зрения. В крупном исследовании, опубликованном в журнале Science, авторы показали, что форма яиц у птиц связана с биологией вида, в том числе с адаптациями к полету: более активные летуны чаще откладывают вытянутые и асимметричные яйца, тогда как у менее летающих или не летающих видов яйца чаще ближе к более симметричной форме. Но даже в этом диапазоне куриное яйцо обычно не становится идеальным шаром.

Что именно может пойти не так?

У птиц форма яйца задается не одной причиной, а сочетанием факторов. Современные обзоры по форме птичьих яиц показывают, что на нее влияют размеры яйца по отношению к телу самки, строение таза и яйцевода, особенности движения яйца внутри репродуктивного тракта и общая механика формирования оболочек. Если один из этих этапов проходит на так, как должен, конечная форма яйца может измениться.

У домашних кур к этому добавляются еще и физиологические причины: стресс, возраст птицы, временные нарушения моторики яйцевода, колебания кальциевого обмена, проблемы с сокращением стенок яйцевода или задержка яйца на одном из этапов. В ветеринарной литературе описано, что стресс и нарушения перистальтики яйцевода могут менять процесс транспорта яйца и влиять на качество и форму скорлупы. Отдельно упоминаются возраст, гипокальциемия и утомление мышц яйцевода как факторы, нарушающие нормальное продвижение яйца.

Именно поэтому у необычно круглого яйца нет одной универсальной причины. В одном случае роль мог сыграть кратковременный стресс, в другом — особенности конкретной несушки, в третьем — нарушение механики формирования скорлупы. Но общий принцип один: яйцо по какой-то причине не прошло через стандартную схему вытягивания и асимметризации, поэтому получилось почти шарообразным.

Можно ли есть такое яйцо?

Сама по себе круглая форма не делает яйцо токсичным или несъедобным. Если оно свежее, не повреждено и хранилось в обычных условиях, его содержимое, как правило, остается стандартным: белок, желток и скорлупа формируются из тех же тканей, что и у обычного яйца. Такие яйца обычно не едят не из-за биологического риска, а из-за редкости и потенциальной аукционной стоимости. Именно поэтому многие обладатели круглых яиц не спешили их разбивать.

