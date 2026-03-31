На МКС сфотографировали странное фиолетовое «существо» с щупальцами

Фотография странного фиолетового «существа» с щупальцами на борту Международной космической станции вызвала бурную реакцию в соцсетях. Снимок опубликовал астронавт Дон Петтит, и пользователи сразу начали шутить про «чужого» и призывали «сжечь это». Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Однако объяснение оказалось куда проще: «инопланетянин» — это обычный картофель.

Необычные «щупальца» на фото — это проростки, или «глазки», которые тянутся в поисках среды для роста. Белое пятно рядом — всего лишь кусочек липучки, который удерживает клубень на месте в условиях невесомости.

Картофель получил шуточное название Spudnik-1 и стал частью личного проекта астронавта — мини-огорода на борту МКС. Петтит выращивает растения в свободное время, используя гидропонику — метод, при котором растения растут не в почве, а в питательном растворе.

Астронавт уже не первый раз занимается «космическим садоводством». В разные миссии он выращивал арахис, кабачки, брокколи, подсолнечники, а также рассаду томатов и базилика. В одном из экспериментов он даже использовал беруши как субстрат для проращивания.

Интерес к выращиванию растений в космосе связан не только с любопытством. Картофель, например, считается перспективной культурой для длительных космических миссий благодаря высокой питательной ценности при небольшой массе.

Первые эксперименты по выращиванию картофеля в космосе проводились еще в 1990-х годах и показали, что растения могут развиваться в условиях орбиты, хотя и медленнее, чем на Земле.

По словам Петтита, рост растений на МКС замедляется, вероятно, из-за сочетания факторов — микрогравитации, особенностей атмосферы и стресса. При этом заметного влияния радиации на картофель он не обнаружил.