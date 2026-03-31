Межзвёздная комета 3I/ATLAS, открытая 1 июля 2025 года и ставшая лишь третьим известным объектом из-за пределов Солнечной системы после Оумуамуа и кометы Борисова, оказалась значительно древнее, чем предполагалось.

Команда из Центра космических полётов имени Годдарда установила с помощью спектрометра NIRSpec на борту телескопа Джеймса Уэбба, что "гостья" сформировалась от 10 до 12 миллиардов лет назад - то есть в 2,5-3 раза раньше, чем возникли Земля и Солнечная система.

Возраст определяли по изотопному составу кометы. Исследователи измерили соотношение углерода-12 и углерода-13, а также оценили степень обогащения воды дейтерием. Полученный диапазон хорошо согласуется с более ранними "кинематическими" расчётами астрономов Астер Тейлор и Даррила Селигмана из Мичиганского университета, основанными на скорости объекта: по их оценкам, возраст кометы составляет от 3 до 11 миллиардов лет.

Если датировка верна, 3I/ATLAS зародилась в эпоху ранней Вселенной - когда та существовала менее четырёх миллиардов лет. Это означает, что родиной кометы, по всей видимости, стала звёздная система, давно прекратившая существование: большинство столь древних звёзд и галактик к сегодняшнему дню погасли и рассеялись.