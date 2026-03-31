Ученые обнаружили одну из древнейших звезд во Вселенной

Астрономы под руководством Анирудха Чити из Стэнфордского университета обнаружили в ультратусклой карликовой галактике Живописец II уникальную звезду PicII-503. Как сообщает Universe Today, объект практически лишен железа, но переполнен углеродом — это указывает на происхождение из вещества первых звезд Вселенной.

Галактика, расположенная в 150 тыс. световых лет от Земли, насчитывает несколько тысяч звезд возрастом свыше 10 млрд лет. PicII-503 демонстрирует рекордно низкое содержание железа среди подобных карликовых галактик.

По мнению ученых, тяжелые элементы попали в звезду при взрывах сверхновых с низкой энергией. В противном случае металлы были бы выброшены за пределы галактики. Чити отметил, что это открытие позволяет заглянуть в процессы первичного нуклеосинтеза и связывает происхождение древнейших звезд Млечного Пути с первыми светилами.

Ранее сообщалось, что астрофизики из Университета Майами приблизились к подтверждению существования первичных черных дыр — гипотетических объектов, которые могли образоваться сразу после Большого взрыва. Если их существование удастся доказать, это может пролить свет на природу темной материи, на долю которой приходится около 85% всей материи во Вселенной. Результаты исследования опубликовал портал Science X.