Google разрешила менять адрес электронной почты без потери данных

Google начала внедрение новой функции управления учетными записями, позволяющей пользователям изменять имя в адресе электронной почты без потери данных. На текущем этапе опция доступна ограниченному числу пользователей в США, сообщает Android Authority.

Отмечается, что изменение адреса электронной почты не влияет на содержимое аккаунта: вся переписка, настройки и связанные сервисы сохраняются. При этом прежний адрес автоматически переводится в статус альтернативного, благодаря чему отправленные на него письма продолжают доставляться пользователю.

Функция предусматривает ряд ограничений: изменить имя в адресе можно не чаще одного раза в год и не более трех раз за все время использования аккаунта. Процедура осуществляется через настройки профиля в разделе «Личная информация» и подразделе управления электронной почтой.

Нововведение ориентировано на пользователей, которые давно создали e-mail с неформальным адресом и теперь испытывают неудобства при использовании в деловой коммуникации. Когда нововведение будет доступно пользователям из других стран, не уточняется.