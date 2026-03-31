Microsoft возвращается к нативным приложениям в Windows 11

Microsoft рассматривает возможность пересмотра стратегии разработки программного обеспечения для Windows 11 с акцентом на создании полностью нативных приложений с целью повышения производительности и улучшения пользовательского опыта за счет отказа от веб-оболочек и решений на базе PWA. Об этом сообщает TechSpot со ссылкой на архитектора Microsoft Руди Хюина.

По его словам, компания планирует сформировать отдельную команду, специализирующуюся на разработке «чистых» приложений, изначально оптимизированных под Windows. Предполагается, что такие продукты будут полностью нативными и не будут использовать промежуточные веб-технологии.

В последние годы значительная часть встроенных и сторонних приложений в Windows создавалась с применением браузерных движков, включая решения на базе Chromium. Такой подход позволял ускорить разработку и упростить кроссплатформенную поддержку, однако сопровождался рядом недостатков, среди которых повышенное потребление оперативной памяти, задержки интерфейса и нестабильная работа.

Переход к нативной архитектуре позволит повысить скорость запуска приложений, обеспечить более плавную работу интерфейса и улучшить интеграцию с системой. Кроме того, это должно привести к более эффективному использованию ресурсов системы.

Изменения затронут и саму операционную систему. В рамках будущих обновлений Microsoft планирует оптимизировать ключевые элементы интерфейса, включая «Проводник», контекстные меню и меню «Пуск», с применением WinUI.