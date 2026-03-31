Что известно о возможных ограничениях работы VPN в России

Минцифры разрабатывает комплекс мер, призванных ограничить применение VPN-сервисов в России, но при этом не вводящих прямых ограничений для пользователей. Основная задача — найти баланс между необходимостью соблюдения законодательства и сохранением доступа к интернет-ресурсам для граждан, сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передают «Известия».

Чиновник пояснил, что ужесточение подхода связано с тем, что иностранные цифровые платформы продолжают игнорировать требования российских законов. При этом идея введения штрафов или иной ответственности для обычных граждан, использующих VPN, в министерстве не рассматривается. Депутат Госдумы Антон Горелкин также подтвердил, что полного запрета сервисов обхода блокировок не планируется: речь идет лишь о пресечении случаев использования таких инструментов для противоправных действий.

В качестве одного из инструментов воздействия выбраны экономические рычаги. С 1 апреля операторы «большой четверки» перестанут принимать платежи в счет Apple ID с баланса мобильного телефона. Как отмечают информированные источники, таким образом власти рассчитывают побудить американскую корпорацию восстановить присутствие российских сервисов в AppStore и удалить из магазина приложения, позволяющие обходить блокировки.

Первые шаги по контролю за VPN-сервисами были сделаны еще в 2019 году — тогда Роскомнадзор обязал их подключиться к системе с перечнем запрещенных сайтов. С 2020 года в законодательстве закрепили запрет на использование средств обхода блокировок для доступа к противоправной информации.

К началу 2026 года число заблокированных сервисов превысило 400. Регулятор начал применять более жесткие методы, ограничивая не только отдельные ресурсы, но и целые технические протоколы.

На сегодняшний день прямого запрета на использование VPN в России нет. Однако сервисы, работающие на территории страны, обязаны фильтровать запрещенный контент. За рекламу и распространение информации о способах обхода блокировок юридическим лицам грозит штраф до 500 тыс. рублей.