Российские компании начали переходить с Telegram на электронную почту

На фоне блокировки и замедления работы мессенджеров вроде Telegram 60% российских компаний вернули деловую переписку в электронную почту. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций Edna, копия которого имеется в распоряжении редакции.

Бизнес также стал чаще использовать обычную мобильную связь (54%) и SMS (23%). Чтобы не потерять контакты с клиентами, 66% опрошенных сейчас учатся пользоваться всеми доступными цифровыми инструментами, а треть компаний быстро тестирует новые форматы взаимодействия.

Внезапные ограничения вызвали сильную эмоциональную реакцию: 34% респондентов испытали состояние хаоса, 40% разозлились, а 11% испугались потери рабочих коммуникаций. Однако треть участников опроса смогла быстро взять себя в руки и начать перестройку процессов. При этом каждый десятый даже обрадовался ситуации, так как она позволила разделить личное и рабочее общение. В итоге от замедленных платформ в работе полностью отказались 23% компаний.

Для поддержания связи 69% опрошенных перешли на отечественные мессенджеры, 43% используют любые приложения с функцией чата, 34% внедрили корпоративные решения, а 29% задействовали все доступные каналы. В то же время 11% отметили, что ситуация никак не повлияла на их процессы, а 6% принципиально не планируют осваивать новые площадки.

При выборе инструментов 51% респондентов ориентируются в первую очередь на удобство для клиентов. Большинство (63%) считают необходимым заранее информировать аудиторию о доступных способах связи. Компании также активно спасают информацию: 54% дублируют переписку по текущим проектам, а 51% выгружают контакты из ставших недоступными каналов.

Если клиент не отвечает онлайн, 34% готовы использовать традиционный телефонный звонок. Более четверти опрошенных (29%) уверены, что для успешной адаптации полезно перенимать стратегии других компаний.