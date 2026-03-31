Представлен Vivo X300 Ultra

Vivo анонсировала новый смартфон Vivo X300 Ultra. Новинка ориентирована на качество камеры и, в ещё большей степени, на видеосъёмку.

Камеры

Главной особенностью Vivo X300 Ultra, несомненно, является система основной камеры с четырьмя датчиками:

200 Мп – основной датчик Sony LYTIA 901, 1/1.12″, f/1.85, ЭФР 35 мм, OIS (CIPA 6.5), 7 линз;

50 Мп – широкоугольный объектив Sony LYT-818, 1/1.28″, f/2.0, угол обзора 123°, ЭФР 14 мм, 7 линз, OIS (CIPA 6.0);

200 Мп – перископический модуль Samsung HP0, 1/1.4″, f/2.67, ЭФР 85 мм, оптический зум 3,7×, цифровой зум 105×, OIS (CIPA 7), 6 линз;

5 Мп – мультиспектральный датчик, 12 каналов.

В отверстии по центру расположена селфи-камера на 50 Мп, f/2.45, без автофокуса.

Vivo заявляет об улучшенной цветопередаче, которую пользователь может настраивать самостоятельно, с поддержкой 3D LUT и возможностью импорта LUT-файлов через новое приложение «Фотография».

Также заявлена поддержка многофокусного 10-битного видео 4K при 120 кадрах в секунду в формате Log. Компания разработала новое приложение для фотосъёмки, в котором представлена библиотека 3D LUT для различных цветовых стилей.

Vivo также предлагает внешние объективы. Телеконвертер «Cannon 400» обеспечивает 17,4-кратное увеличение, а более компактный «Lipstick 200» – 8,7-кратное. Доступен и опциональный комплект «Imaging Grip Kit», который превращает телефон в устройство, напоминающее традиционную камеру, с физическими кнопками спуска затвора и вентиляторами охлаждения.

Дизайн и дисплей

Внешне X300 Ultra очень похож на своего предшественника. Устройство получило 6,82-дюймовый AMOLED-экран Ultra XDR с разрешением 3168×1440 пикселей и частотой обновления от 1 до 144 Гц. Максимальная яркость достигает 4500 нит. Поддерживается Dolby Vision.

При этом X300 Ultra лишился сенсорной кнопки камеры в пользу более лаконичного дизайна. В дисплей встроен ультразвуковой дактилоскопический сканер.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256, 512 ГБ либо 1 ТБ встроенной памяти. Аккумулятор имеет ёмкость 6600 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.

Прочее

Смартфон поддерживает Wi‑Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и NFC. Есть защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Устройство работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Размеры составляют 162,98 × 76,81 × 8,49 мм или 8,19 мм в зависимости от цвета корпуса. Вес – 232 или 237 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Vivo X300 Ultra сначала появится в Китае, а затем выйдет на мировой рынок. Для серии Ultra это первый глобальный запуск. Смартфон будет доступен в зелёном, серебристом и чёрном цветах.

Цена:

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ – 6999 юаней ($1013);

12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ – 7499 юаней ($1085);

16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ – 7999 юаней ($1157);

16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ ПЗУ с поддержкой спутниковой связи – 8999 юаней ($1302).

Вместо со смартфоном анонсирована более доступная версия – модель Vivo X300s.