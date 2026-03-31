Китай разрешил продажу чипа для чтения мыслей

В Китае официально одобрили к коммерческой продаже революционный микрочип, способный считывать сигналы мозга. Разработка под названием NEO предназначена для помощи людям с параличом — теперь они смогут управлять бионическими конечностями силой мысли.

Чип имплантируется в череп, но не требует сложных проводов и громоздких батарей. Он размещается на поверхности мозга и преобразует нейронные импульсы в команды для компьютера или роботизированного протеза. По словам разработчиков из Университета Цинхуа, испытания на 32 пациентах показали: более двух третей участников через полгода смогли значительно улучшить моторику рук.

«Это настоящий прорыв для людей с ограниченными возможностями. Теперь они могут управлять протезами так же естественно, как здоровые люди — своими руками», — отметил руководитель проекта Хун Бо, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Китайские власти уже разрешили продажу технологии, что сделало страну первой в мире, где подобные устройства выходят на рынок. Для сравнения, проект Neuralink Илона Маска пока остаётся на стадии испытаний и не получил одобрения для массового применения.

Эксперты уверены: появление коммерческих нейроинтерфейсов открывает новую эру в медицине и технологиях. В ближайшие годы такие чипы могут стать доступными не только для пациентов, но и для здоровых людей, желающих расширить свои возможности.

Также эксперты обещают связать ИИ с человеческим мозгом через 5 лет.