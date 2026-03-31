Во Франции найдены сотни яиц нескольких видов динозавров

Сотни яиц нескольких видов динозавров найдены во Франции
Несколько сотен окаменелых яиц динозавров нашли в Мезе, недалеко от озера То (департамент Эро), на участке, который уже хорошо знаком исследователям.
Эта находка может стать одной из самых значимых в области палеонтологии во Франции за последние десятилетия.
«После нескольких месяцев тщательных раскопок наши команды обнаружили несколько сотен прекрасно сохранившихся яиц динозавров», — сообщил Ален Кабо, директор Музея-парка динозавров в Мезе.
Скопление яиц необычайно по своему количеству, а кроме того, некоторые из них неплохо сохранились.
«Предварительные наблюдения на месте показали беспрецедентную концентрацию ископаемых яиц, что открывает огромный научный потенциал», — подчеркнул ученый.
Эти находки помогут лучше понять особенности размножения динозавров, их среду обитания и виды, которые населяли этот регион около 72 миллионов лет назад. Среди уже идентифицированных видов — титанозавры, крупные травоядные динозавры, которые были широко распространены на юге Франции, также анкилозавры и мелкие тероподы.
Для участка в Мезе это далеко не первое подобное открытие. Ален Кабо нашел здесь яйца динозавров еще в 1997 году почти случайно, что и послужило толчком к открытию Музея-парка динозавров, который стал ведущим центром по изучению доисторических ящеров во Франции.
Нынешняя находка, вероятно, и не последняя. По словам Кабо, слой окаменелостей простирается далеко за пределы раскопанной траншеи.
«Эта исключительная находка выводит участок Мез в число самых важных в мире месторождений яиц динозавров», — заключил палеонтолог.