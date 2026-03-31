Миссия «Артемида II» готова к открытию новой космической эры

НАСА начинает обратный отсчёт к первому за 53 года полёту людей к Луне. «Артемида II» наконец-то готова к запуску спустя несколько месяцев неудач. Специалисты американского космического агентства надеются, что смогли устранить протечки. Американцы собираются создать инфраструктуру для регулярных полётов, а также изучить детальнее спутник Земли.

После более чем полувекового перерыва человечество вновь готовится отправить экипаж к Луне. Огромная ракета Space Launch System уже стоит на стартовой площадке в ожидании запуска, который должен состояться в среду, 1 апреля. На её борту — четыре астронавта, которым предстоит не просто облететь Луну, а проверить, готово ли человечество к следующему этапу космической экспансии. Их корабль проведёт около суток на орбите Земли, после чего отправится к Луне, совершит облёт без посадки и вернётся обратно, завершив почти десятидневное путешествие приводнением в Тихом океане.

Подготовка к этой миссии оказалась непростой и включала в себя череду технических испытаний и задержек. Изначально запуск планировался раньше, однако утечки водородного топлива вынудили инженеров остановить процесс. Когда проблема была устранена, возникла новая — засорение трубопровода подачи гелия, что снова отправило ракету в ангар. Только после комплексного ремонта и повторных проверок система была признана готовой к старту. Возвращение ракеты на площадку и прибытие международного экипажа стали финальными штрихами перед историческим запуском.

Руководитель запуска Чарли Блэквелл-Томпсон подчеркнула, что команда проделала колоссальную работу, и теперь все показатели указывают на высокую степень готовности. Оптимизма добавляют и прогнозы синоптиков: погодные условия обещают быть благоприятными, что для космических запусков имеет критическое значение.

Особое внимание приковано не только к самой миссии, но и к составу экипажа. В отличие от эпохи программы Аполлон, когда на Луну отправлялись исключительно мужчины, новая миссия символизирует изменения в подходе к освоению космоса. В составе экипажа — женщина-астронавт и представитель другой страны. Пилот Виктор Гловер отмечает, что для него важно, чтобы молодые люди по всему миру могли увидеть в астронавтах отражение самих себя и поверить в собственные возможности. При этом он надеется, что в будущем подобные достижения перестанут восприниматься как исключение и станут естественной частью общей истории человечества.

Миссия «Артемида II» — ключевой этап масштабной программы, стоимость которой уже оценивается более чем в 90 миллиардов долларов. Её цель — не только вернуть людей на Луну, но и создать устойчивую инфраструктуру для регулярных полётов и дальнейшего освоения космоса. Последний раз человек ступал на поверхность Луны в 1972 году во время миссии Аполлон-17, и с тех пор спутник Земли оставался недосягаемым для пилотируемых экспедиций.

Сегодня ситуация изменилась: Луна рассматривается как стратегическая точка для будущих миссий на Марс и как потенциальный источник ресурсов. По оценкам аналитиков, к середине века деятельность на Луне может приносить десятки миллиардов долларов.

Астронавт Кристина Кох отмечает, что Луна хранит в себе ключ к пониманию формирования Солнечной системы и может стать отправной точкой для поиска ответов на фундаментальные вопросы, включая возможность существования жизни за пределами Земли. По её словам, речь идёт не просто о научных достижениях, а о выборе — быть лидером в освоении космоса или следовать за другими.