Мосгорсуд признал законным блокировку YouTube в России

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу к Роскомнадзору, в которой от ведомства требовали разблокировать видеохостинг YouTube в России. В Мосгорсуде отклонили апелляцию и оставили решение о блокировке сайта в стране в силе.

В суде отметили, что для подачи подобного заявления истец должен обладать какими-либо правами на сервис. Судя по всему, дело полноценно рассмотрят, если иск подаст администрация YouTube.

«Суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что административное исковое заявление подано лицом, не обладающим правом на его подачу».

Таким образом, в Мосгорсуде оставили определение районного суда без изменений, а саму апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Интересно, что YouTube в России официально не заблокирован — к сервису применяются меры по замедлению работы сайта. По данным экспертов, видеохостинг фактически заблокирован на территории страны c 2025 года.