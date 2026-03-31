Российские ученые разработали микроскоп для создания лекарства от рака

Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал первый отечественный лазерный микроскоп с разрешением до 0,1 нанометра. Устройство уже прошло апробацию, сообщил «Ведомостям» представитель «Ростеха».

Микроскоп предназначен для создания лекарств от рака: он позволяет изучать живые здоровые и опухолевые клетки изнутри, не повреждая их оболочки. По словам разработчиков, российское устройство не имеет аналогов в мире по совокупности характеристик. Швейцарский аналог работает быстрее, но дает изображение более низкого качества, американский — обеспечивает высокое разрешение, но значительно медленнее.

Ранее сообщалось, что ученые разработали препарат с двойной активностью, способный одновременно воздействовать на белки опухолевых клеток и сосуды, их питающие.

В ходе экспериментов на мышах соединение подавило рост новообразований примерно на 70% и сократило количество кровеносных сосудов вокруг них на 40%. Разработка может найти применение в клинической онкологии.