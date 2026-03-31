Google оштрафовали в России на 3,8 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента, передает РИА «Новости».

В марте 2026 года Таганский районный суд Москвы уже штрафовал Google на 11,4 млн рублей за неудаление материалов, запрещенных к распространению в России. В декабре 2025 года Таганский суд Москвы признал Google виновной и назначил общей суммой 15,2 млн рублей штрафов за неудаление запрещенной информации.