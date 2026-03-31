В Мексике обнаружена гробница сапотеков, которую охраняет сова

В Мексике обнаружена гробница сапотеков, датируемая примерно 600–900 годами н.э. «Самое значительное археологическое открытие за десятилетие», как охарактеризовала его президент Клаудия Шейнбаум Пардо, сделано в штате Оахака на юге страны.

Гробница привлекла внимание властей после анонимного сообщения об активизации в этом месте деятельности мародеров. Вход в нее украшает высеченная из камня сова, символ смерти, держащая в клюве раскрашенную голову индейца (предположительно, это изваяние духа предка, покровителя рода и погребения). Стены погребальной камеры покрыты прекрасно сохранившимися цветными фресками, раскрывающими культуру и ритуалы сапотеков, что дало ученым уникальный материал для изу­чения этой цивилизации.

Сапотеки строили гробницы прямо под жилыми домами. Они использовались на протяжении поколений: в них добавлялись новые захоронения, а убранство периодически менялось. Часто они украшались изображениями ящериц, змей и ягуаров, держащих в зубах головы обезьян или птиц