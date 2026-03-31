В Госдуме обратились к Роскомнадзору с вопросом о Telegram

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко заявил, что очень бы хотелось получить официальные разъяснения от Роскомнадзора или Минцифры относительно претензий к работе Telegram, так как сегодня это неотъемлемая часть жизни и коммуникации россиян и различного рода спекуляции по этой теме достаточно опасны. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Депутат назвал позицию регулятора в отношении мессенджера туманной и непонятной.

«Мы от фракции неоднократно запрашивали, чтобы нам четко разъяснили, какие претензии у Роскомнадзора есть к работе Telegram. Пока внятного ответа у нас нет. Мы исходим только из положений, которые существуют у нас в законодательстве. По нашему законодательству есть определенные требования к крупным IT-компаниям, которые работают на территории Российской Федерации. Они перечислены в открытых источниках. Есть Роскомнадзор, который является регулятором и должен следить за исполнением законодательства», — сообщил политик.

Согласно законодательству, если крупная IT-компания не выполняет эти требования, в отношении нее предпринимается определенные действия, добавил Ющенко. Есть несколько стадий: предупреждение, штраф, замедление и крайняя мера — блокировка, уточнил он.

Александр Ющенко, депутат Госдумы

«Это известно. Что нам неизвестно -- какие претензии есть к Telegram. Мы из открытых источников знаем, что Telegram определенные каналы удаляет, которые являются экстремистскими, которые по требованию Роскомнадзора должны быть заблокированы. Согласно открытым источникам, Telegram идет на это»

Ющенко также обратил внимание, что сегодня публикуется очень много догадок по поводу блокировки мессенджера.

«Кто-то что-то рассказывает, утверждает, знает, но это не более чем домыслы, потому что основное — это у нас либо позиция Роскомнадзора, которая четко должна определить, когда, чего, где и как, либо Минцифры как минимум. Остальное — это все рассуждения. Сегодня Telegram — это неотъемлемая часть жизни, коммуникации, взаимодействия, и спекуляции на эту тему достаточно опасные и очень неприятные. Поэтому очень бы хотелось официальных разъяснений от конкретных ведомств, а не всякого рода домыслов», — заключил депутат.

В понедельник, 30 марта, на платформе Telegram сообщалось, что мессенджер за 28 и 29 марта заблокировал более 150 тысяч групп и каналов. Всего в 2026 году был ограничен доступ к 11 миллионам групп и каналов. Речь идет о контенте, в котором присутствует подстрекательство к насилию, распространении материалов с насилием в отношении детей и торговле запрещенными товарами.

В феврале стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Уточнялось, что платформа не исполняет российские законы.