В Польше обнаружили 42-метровую гробницу возрастом около 6000 лет
На востоке Польши археологи обнаружили внушительную деревянную мегалитическую гробницу эпохи неолита.
По словам Управления по охране памятников Люблинского воеводства, это открытие помогает глубже понять ритуалы и социальную организацию древних общин.
Взгляд на неолит
Гробница относится к эпохе, начавшейся примерно в 6-м тысячелетии до н. э., когда на территории современной Польши появились первые земледельцы. Эти общины начали выращивать растения, одомашнивать животных и создавать керамику. Среди ранних культур региона особое место занимает культура воронкообразных кубков (4–3 тысячелетие до н. э.), известная строительством крупных погребальных сооружений.
В условиях Люблина, где большие камни встречаются редко, древние общины использовали деревянные конструкции — так называемые мегадендроны. Новая гробница — классический пример такой архитектуры: глубокие вкопанные столбы образуют каркас, на который насыпан вытянутый земляной курган, ориентированный с востока на запад.
Размеры и конструкция
Сооружение впечатляет размерами: длина достигает около 42 метров, ширина варьируется от 5,2 метров на востоке до 3,3 метров на западе. Вдоль южной стороны тянется ров почти 30 метров длиной и 2,5 метра шириной, вероятно, выкопанный для добычи грунта для насыпи. Столбы тщательно закреплены в грунте, а форма кургана сужается к западу, создавая эффект естественной траектории взгляда. Хотя человеческих останков внутри пока не найдено, эксперты считают, что это мог быть кенотаф — символическое захоронение для ритуалов или памятников предкам.
Артефакты и технологии
Внутри гробницы найдены керамические фрагменты и кремневые орудия, включая материалы из местного кремня и так называемого «шоколадного кремня». Эти находки показывают мастерство древних ремесленников: они умели точно обрабатывать камень, создавать сложные сосуды и налаживать торговлю ресурсами между общинами.
Район Славинек изучается археологами уже десятки лет. Раскопки 1960-х годов выявили несколько мегалитических сооружений. В 2023 году Михал Кубера подтвердил наличие дополнительных гробниц. Новая находка стала, по всей видимости, пятой в этом районе. Ранее обнаруженные гробницы доходили до 50 метров и содержали захоронения с каменными плитами, демонстрируя разнообразие погребальных практик даже в рамках одной культуры.
Мегалитические гробницы служили для видных членов общин. В них находили керамику, орудия и украшения, что указывает на веру в загробную жизнь и на значимость социального статуса. Кенотафы подчеркивают ритуальное и символическое назначение некоторых сооружений.