Эксперт рассказал, как сохранить хранящиеся в iCloud материалы

Граждане России имеют возможность сохранить свои фото- и видеоматериалы, хранящиеся в iCloud, применив специальную процедуру под названием "Takeaway".

Данный метод позволяет экспортировать контент из облачного сервиса непосредственно на персональный компьютер или внешний накопитель. Об этом сообщил главный аналитик Эльдар Муртазин в беседе с РИА Новости.

"Этот процесс, именуемый Takeaway, доступен у всех крупных игроков рынка. Он дает пользователю возможность скачать весь свой фотоархив из iCloud на локальное устройство, такой как компьютер или жесткий диск, фактически обеспечив сохранность данных", – пояснил эксперт.

Муртазин также отметил, что процесс переноса данных может оказаться весьма продолжительным и потребует значительного объема интернет-трафика. По его оценкам, загрузка 100 гигабайт информации из iCloud может занять до недели, что напрямую зависит от скорости интернет-соединения, предоставляемого оператором связи.

Ранее спикер уже высказывал опасения относительно того, что россияне могут лишиться доступа к своим фотографиям и видеозаписям, находящимся в iCloud, если возникнут ограничения на оплату зарубежных сервисов через мобильные счета.

Накануне стало известно, что Минцифры России рассматривает возможность приостановки оплаты услуг Apple с мобильных телефонов. Цель данной меры – побудить компанию к возобновлению доступа к популярным российским приложениям в App Store.

Представитель правительства пояснил, что министерство рассчитывает, что временные затруднения с оплатой, введенные операторами, заставят технологического гиганта соблюдать российское законодательство. По мнению ведомства, потенциальные убытки компании от такого шага будут слишком существенными.