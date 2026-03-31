Россиян предупредили об опасности способов обхода блокировки Telegram

В попытке сохранить доступ к привычным сервисам, таким как Telegram, пользователи начали активно использовать VPN и прокси-серверы, под видом которых в персональные компьютеры (ПК) и гаджеты можно занести вредоносное программное обеспечение (ПО), рассказал специалист по информационной безопасности, консультант информационных систем Иван Гурко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, при установке VPN-сервисов кратно повышается риск занести в ПК и гаджеты вредоносное ПО, которое может собирать данные о действиях пользователей. В результате взлома или фишинга возможна передача логинов, паролей, персональных данных, одноразовых кодов, номеров, электронных копий документов и платежной информации с карт, уточнил он.

«Под видом VPN есть риск скачать вредоносное программное обеспечение, которое, к примеру, может дать доступ к вашему устройству, красть данные из приложений и браузера. Также пользователь, установивший такое ПО, может оказаться вовлеченным соучастником DDoS- атаки на государственные ресурсы», — предупредил Гурко.

Что касается прокси-сервера, продолжил эксперт, есть высокий риск вместо него получить ссылку на вредоносное ПО или потерять доступ к аккаунту. Кроме того, добавил он, при работе через прокси-сервер идет расшифровка данных, и это значит, что он имеет полный доступ к переписке. Гурко подчеркнул, что использование прокси из ненадежного источника крайне небезопасно.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Telegram могут признать экстремистским в России. Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о нежелании администрации мессенджера сотрудничать с российскими властями.