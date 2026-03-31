Высокие риски блокировки: что ждет пользователей Telegram

В преддверии 1 апреля в медиапространстве вновь заговорили о возможной блокировке Telegram. Ряд источников сообщил, что Роскомнадзор якобы планирует ограничить доступ к мессенджеру с этой даты.

Глава Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам интернета Герман Клименко дал свою оценку ситуации и рассказал, к чему стоит готовиться пользователям.

«Судьба самого Telegram в России, видимо, решена. Безусловно, он останется – кто-то будет пользоваться им через VPN. Но как системного игрока на нашем информационно-медийном рынке его уже не будет», – сказал эксперт.

Эксперт подчеркнул, что конкретная дата блокировки не несет особого значения. По его словам, вероятность того, что ограничения вступят именно 1 апреля, примерно равна случайной встрече динозавра за углом – то есть несущественна.

При этом Герман Клименко отметил, что в целом риск блокировки Telegram в России очень высок, и рассчитывать на возврат к прежнему состоянию мессенджера уже не стоит. В качестве возможного сценария эксперт назвал техническое замедление работы серверов, добавив, что формальная юридическая блокировка может не состояться, но это не изменит итоговый результат.

Он дал совет пользователям мессенджера. По его наблюдению, аудитория делится на тех, кто легко переходит на новые платформы, и на тех, кто привыкает к сервису и тяжело расстается с привычным инструментом. В такой ситуации эксперт рекомендует сохранять терпение и осваивать альтернативы, отметив, что сейчас доступен сервис Max, передает aif.ru.

Ранее сообщалось, что руководство Telegram обсуждает возможность выполнения требований российских властей для восстановления полноценной работы сервиса на территории страны.