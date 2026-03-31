Starlink потерял связь со спутником после аномалии

Компания Starlink сообщила о внезапной потере связи со спутником на высоте около 560 км, заверив об отсутствии угрозы для МКС и миссии «Артемида-2».

О неполадке в орбите рассказали в системе спутникового интернета Starlink, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в воскресенье и затронул аппарат Starlink 34343, находившийся примерно в 560 км над Землей. В сообщении подчеркнули: «Аномалия произошла на орбите со спутником Starlink 34343, в результате чего связь с ним на высоте около 560 километров над Землей прервалась».

В компании добавили, что последний анализ показал отсутствие новой угрозы для Международной космической станции, ее экипажа, а также для предстоящего запуска миссии НАСА «Артемида-2». Одновременно Starlink продолжает наблюдать за самим спутником и всеми отслеживаемыми обломками.

Отмечается, что команды SpaceX и Starlink активно ищут первопричину произошедшей аномалии и намерены оперативно предпринять необходимые корректирующие меры после завершения анализа ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сеть Starlink подтвердила сбой в работе своей спутниковой системы. Ранее пользователи глобальной спутниковой системы Starlink в разных странах сообщали о массовом сбое в ее работе.

Сильнейшие солнечные вспышки класса X ранее нарушили работу некоторых спутников Starlink.