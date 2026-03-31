Тайны польского некрополя: чем «ребенок-вампир» отличается от «вампирши Зоси»

На польском кладбище в деревне Пень, где раскопки идут больше 20 лет, археологи насчитали уже 12 нестандартных захоронений из примерно сотни. Но главная интрига — не в цифрах, а в разнообразии ритуалов. Здесь не просто клали камни на руки: местные жители веками изобретали способы удержать мертвых в земле.

© runews24.ru

Самый яркий пример — «вампирша Зося», найденная ранее. Ей перекрыли шею тяжелым серпом (чтобы отрубило голову, если попытается встать), а на палец ноги повесили крошечный замок. Совсем другая история — ребенок XIII века, которого просто обезглавили и придавили камнями. А женщина с поздним сифилисом из свежих находок получила лишь камни на теле — без серпов и замков. Получается, в одном некрополе смешались разные эпохи и степени страха.

Почему так? В XVII веке, когда вера в вампиров достигла пика на фоне эпидемий и неурожаев, ритуалы стали сложнее. Замок символически «запирал» умершего, серп работал как физический барьер. В более ранние века действовали грубее — отрубали голову. Интересно, что «антивампирские» могилы в Пене принадлежали не изгоям: у одной женщины нашли дорогую шелковую шапочку. Значит, болезнь или необычная смерть (например, в результате несчастного случая) перевешивали статус.

Для науки кладбище в Пене — редкая возможность проследить, как менялась народная демонология на протяжении трех веков. Планов на новые раскопки пока нет, но уже найденного хватит на годы исследований. Археологи лишь надеются, что цифра 12 — не окончательная: впереди еще около трети неисследованной территории.

Напомним, что итальянские исследователи отыскали данные, способные переписать историю Дракулы. Вампир Краснов из «Битвы экстрасенсов» обвиняется в мошенничестве.