Samsung готовит новые SSD объемом до 256 ТБ

На китайском саммите рынка флэш-накопителей 2026 года (CFMS 2026) Samsung представила новый твердотельный накопитель BM9K1.

© mobidevices.com

Устройство относится к категории SSD нового поколения, рассчитанных на высокую производительность – это накопитель PCIe 5.0 с использованием памяти QLC NAND и контроллера на базе открытой архитектуры RISC-V.

Особенности

По данным Samsung, BM9K1 демонстрирует скорость последовательного чтения до 11,4 ГБ/с – на 60% выше, чем у аналогичного устройства предыдущего поколения BM9C1, работающего на PCIe 4.0.

Особое внимание стоит обратить на то, что в BM9K1 производитель полностью отказался от архитектуры Arm в пользу собственной разработки контроллера на базе RISC-V с открытым исходным кодом. По заявлению корпорации, использование RISC-V позволяет точнее настроить прошивку для работы с памятью QLC NAND и оптимизировать шаблоны ввода-вывода, характерные для задач ИИ, что повысило энергоэффективность на 23% по сравнению с BM9C1.

Сейчас высокопроизводительные корпоративные твердотельные накопители Samsung строятся на проверенной 16-кристальной архитектуре. Такие решения уже способны достичь объёмов до 128 ТБ в пятом поколении серии E3.S, используя компоновку 2 Тб 32DP 16. Будущие версии шестого поколения перейдут на конфигурацию 2 Тб 32DP 32, где каждый модуль будет содержать 32 слоистых QLC-чипа, что позволит увеличить ёмкость до 256 ТБ.

Увеличение количества чипов NAND на единицу площади даёт значительный прирост объёма хранения без изменения внешних габаритов устройства – важный фактор для современных дата-центров. В технической дорожной карте Samsung особое внимание уделяется стандарту EDSFF, включая форм-фактор E3.S.

Разработанный специально для корпоративных и гипермасштабируемых решений, E3.S обеспечивает более эффективное охлаждение, повышенную энергосберегаемость и улучшенную масштабируемость по сравнению с классическими типоразмерами SSD.

Сроки выхода

Выпуск BM9K1 намечен на 2027 год, однако информация о цене и размерах накопителя пока не разглашается.