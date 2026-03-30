Раскопки в Германии открыли богатейший некрополь каменного века

В немецкой Саксонии, в районе Лауснитцер-Хайде, завершены восьмимесячные раскопки погребального комплекса культуры шнуровой керамики возрастом около 4500 лет. Десять хорошо сохранившихся курганов, датированных 2750-2200 годами до нашей эры, образовали второй по величине некрополь подобного рода к востоку от Эльбы.

Курганы невысоки - всего 75 сантиметров над древним уровнем земли при диаметре шесть-семь метров, - однако каждый окружён глубоким кольцевым рвом, а в центре устроена ритуальная яма, типичная для этой культуры. Кислая местная почва уничтожила останки: от всех усопших уцелел лишь фрагмент одной челюсти. Зато сопроводительный инвентарь сохранился отлично и сразу привлёк внимание.

Рядом с челюстью лежали около двадцати крошечных медных бусин - вероятно, фрагменты шейного украшения, крайне редкого для эпохи. Но ещё больше удивила концентрация оружия и орудий труда: три захоронения вместили десять наконечников стрел, шесть топоров и пять тёсел - значительно больше, чем в сопоставимых памятниках этой культуры. Такое обилие ценных по тем временам предметов говорит о высоком социальном положении людей, нашедших здесь последний приют.