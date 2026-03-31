Тайна гробницы императора Оттона I раскрыта

Спустя тысячу лет после смерти Оттона I Великого, одного из самых могущественных правителей Средневековья, ученые смогли официально подтвердить подлинность его останков, сообщает Мedievalists со ссылкой на Государственное управление по охране культурного наследия и археологии Саксонии-Анхальт (Германия). Масштабное исследование, объединившее методы археологии, антропологии и генетического анализа, поставило точку в вековых спорах о том, кто именно покоится в кафедральном соборе Магдебурга.

Работа немецких специалистов не только идентифицировала личность монарха, но и раскрыла детали его биографии, скрытые в исторических хрониках.

Спасение легендарной могилы

Оттон I (912–973) вошел в историю как основатель Священной Римской империи. Его правление радикально изменило политическую карту Европы, а решение возвысить Магдебург до уровня архиепископства превратило город в ключевой центр того времени. Несмотря на то, что император был погребен в местном соборе сразу после смерти, подлинность его праха вызывала сомнения из-за многочисленных перестроек храма и пожаров.

Поводом для научного прорыва стала необходимость спасения гробницы. В 2024 году плановый осмотр выявил критические повреждения саркофага: влажность и коррозия железного крепежа XIX века угрожали памятнику. В начале 2025 года реставраторы открыли массивную крышку весом 300 килограммов, под которой обнаружился деревянный гроб.

Дендрохронологический анализ показал, что сосна для него была срублена зимой 1208 года — вскоре после великого пожара, что подтверждает факт перезахоронения мощей в период восстановления собора.

Неожиданные находки

Содержимое гроба оказалось крайне неоднородным. Помимо костей, археологи задокументировали фрагменты византийского красного шелка, синее покрывало с серебряными нитями, остатки растений и даже монету XIII века. Эти находки свидетельствуют о том, что гробницу неоднократно открывали в прошлом. Тем не менее, скелет сохранился на удивление хорошо, что позволило антропологам составить детальный портрет правителя.

Изучение костей показало, что перед учеными — мужчина ростом около 180 сантиметров, что было исключительным показателем для X века. Возраст на момент смерти (55–65 лет) полностью совпадает с летописными данными. Мощные крепления мышц на бедрах подтверждают, что император проводил в седле большую часть жизни, как и подобало военному лидеру той эпохи.

Жизнь Оттона была полна травм и стрессов. На черепе обнаружены следы заживших ранений, а на левом предплечье — сросшийся перелом. Три верхних передних зуба были потеряны при жизни, возможно, в результате этих травм. Кроме того, правитель страдал от артрита и пародонтита. Изотопный анализ подтвердил элитарный статус умершего: его рацион был богат животным белком и пресноводной рыбой, при этом он практически не употреблял просо — основную пищу низших сословий.

Генетический вердикт и вечный покой

Решающим доказательством стал генетический тест. Исследователи сравнили ДНК из магдебургского саркофага с образцами костей императора Генриха II, похороненного в Бамберге.

Анализ подтвердил биологическое родство третьей степени по мужской линии. Учитывая, что Генрих II был внучатым племянником Оттона I, вероятность ошибки практически исключена. Крайне маловероятно, чтобы два родственника, не связанные с властью, были по ошибке помещены в гробницы двух императоров.

«С почти полной уверенностью мы имеем дело с подлинными останками императора», — констатировал профессор Харальд Меллер, директор Государственного управления по охране культурного наследия и археологии Саксонии-Анхальт.

Исследования продолжаются: специалисты изучают аномалии в основании черепа монарха — в частности, расширенные сосудистые каналы, — которые могут указать на точную причину его смерти.

По завершении работ, 1 сентября 2026 года, останки великого правителя будут торжественно возвращены на место в новом саркофаге. Этот междисциплинарный проект не просто идентифицировал кости, но и позволил увидеть за историческими текстами живого человека, сформировавшего облик средневековой Европы.